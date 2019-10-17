17.10.2019

Балабановский рынок продолжает собирать долги



В конце сентября в балабановском муниципальном предприятии «Многофункциональный центр обслуживания населения», в полномочия которого входит руководство рынком, баней и кладбищем, сменился руководитель. Им стал Евгений ЛЕОНОВ, и теперь он занимается работой, начатой двумя его предшественниками, по взысканию задолженности с арендаторов торговых площадей.

В настоящее время МУП «МФЦОН» уже подготовил иски в суд на общую сумму 960 тыс. рублей. Основными должниками рынка числятся пять арендаторов, два из которых продолжают осуществлять торговую деятельность на муниципальной территории, а трое - нет.

Несмотря на прекращение партнерских отношений, администрация города настаивает на полном погашении задолженности перед своим предприятием. А потому отдать крупный накопившийся долг за аренду земли придется всем без исключения.

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