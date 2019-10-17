17.10.2019

Тепловикам рекомендовали следить за счетами



Отопительный сезон, стартовавший в Балабанове, проходит без сбоев, - сообщил представитель ООО «КЭСК». Однако предприятию, обеспечивающему подачу тепла в жилые дома и соцучреждения, приходится прибегать к плановым отключениям котельных для регулировки оборудования. Учитывая перепады температуры на улице, электроника начинает «скакать», и процесс этот, судя по прошлым высказываниям тепловиков, продлится до того, как холодная погода не стабилизируется.

В этой ситуации администрацию города настораживают счета за потребленные услуги, которые в скором времени жители получат. Сергей ГАЛКИН попросил руководство ООО «КЭСК» следить за тем, чтобы не было перетопов при относительно теплой погоде и горожанам не пришлось платить за неоправданно лишний ресурс. 

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