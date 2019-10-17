«Водяные» два часа искали колодец под щебнем

На минувшей неделе весь микрорайон улицы Дзержинского остался без воды из-за аварии в одном доме. Об этом сообщил директор управляющей компании «РЭУ-1» Руслан ЖАДЬКОВ, сотруднику которого пришлось объяснять жителям причину массового обезвоживания многоквартирных домов.

По словам частного коммунальщика, подобная ситуация для удаленного микрорайона не единична и случается по причине того, что на сетях нет возможности отключить от подачи ресурса один дом, не трогая другие. Сотрудников ГП «Водоканал» уже просили решить вопрос и даже обещали помочь запчастями, поскольку само УК не имеет права трогать чужое имущество. Однако ресурсоснабжающая организация так и не добралась до сетей улицы Дзержинского до очередной аварийной ситуации.

Начальник балабановского участка госпредприятия Игорь ЛЕБЕДА замечание принял, но при этом заявил, что его сотрудники тоже попали в затруднительную ситуацию. По его словам, они два часа искали колодец, который скрылся под слоем щебня на несанкционированной парковке! Эту волну негодования поддержали и представители РЭС, отметив, что подобные работы в городе должны вестись с согласованием организаций, сети которых могут проходить под объектом благоустройства.

На этот раз замечание принял глава администрации Сергей ГАЛКИН, однако тут же ответил, мол, ресурсники должны регулярно следить за своими колодцами, и если они «уходят», то поднимать на уровень асфальтного покрытия.

Поддержал градоначальника и его заместитель Михаил ИВАНОВ, напомнив, что у каждой организации должны проводиться плановые обходы своего имущества, во время которых и выявляют подобные случаи.

На этом поиск виновных в проблеме себя исчерпал. Но как он поможет жителям улицы Дзержинского в случае очередной аварийной ситуации, осталось загадкой.

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