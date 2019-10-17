17.10.2019

Иди за мной! Кривский футбол держится на энтузиазме одного человека



В последние годы в сельских поселениях активно создается спортивная инфраструктура, мало чем уступающая городским соседям. Главное различие кроется в обеспечении кадрами, способными организовать тренировки. Большинство специалистов работает в таких учреждениях, как боровская СШ «Звезда» или балабановский ЦФИС, а в деревнях и селах надеяться приходится в основном на энтузиастов.

К счастью, в Кривском такой человек есть. Сергей САФРОНОВ ведет свой кружок в местном ДК, а в свободное время организует тренировки футбольной команды и помогает с проведением различных спортивных мероприятий.

 

ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ

Народная мудрость гласит, что одно из самых больших удач в жизни человека - это найти дело, которое будет по душе. Настоящая любовь к своей работе действительно способна творить чудеса, и в таком случае совершенно неважно, сколько денег приносит это занятие и насколько престижным оно выглядит в глазах других.

Жителя Кривского Сергея Сафронова можно смело назвать примером  подобного подхода к жизни. По специальности он  преподаватель физкультуры и долгое время работал в местной школе. Ни для кого не секрет, что у многих учеников, да и родителей к «физре» довольно снисходительное отношение, но в случае  с Сергеем Александровичем ситуация была совершенно иная.

С тех пор как он оставил свою должность, прошло уже немало лет, но повзрослевшие ученики до сих пор с удовольствием вспоминают, что каждый урок учитель старался сделать особенным и непохожим на другие, а не просто заставлял повторять одни и те же упражнения.

Впрочем, уйдя из школы, Сафронов вовсе не прекратил заниматься любимым делом. Спорт, пусть и непрофессиональный, для него был больше, чем способ заработка, и сегодня он остается главным кривским активистом в этой сфере.

Пожалуй, самой заметной является его роль в  качестве тренера и игрока местной футбольной команды, выступающей в Любительской Футбольной Лиге.

- Изначально было просто желание собраться поиграть. Так совпало, что тогда у нас набралось много ребят, которые вернулись из армии или просто вели здоровый образ жизни. Постепенно собрался такой «костяк», который до сих пор остается ядром нашего клуба,  - рассказывает Сергей Александрович.

Тренироваться спортсмены ездят в соседний Обнинск, на стадион школы «Держава». Подобная практика у них появилась еще до строительства в деревне своего стадиона, а после его открытия привыкнуть к новому полю футболисты так и не смогли.

- Видимо, чтобы попасть в размер, подрядчику пришлось сузить площадку и вытянуть ее в длину, и после того как играл на одном и том же размере, такие изменения ощущаются очень сильно. К тому же все матчи лиги проходят на «Державе», поэтому и тренироваться имеет смысл там же,  - отметил Сафронов.

 

СВОИМИ СИЛАМИ

Все взносы, трансферы и аренду поля футболисты оплачивают сами, но порой обращаются за помощью и к чиновникам. Например, администрация купила игрокам новую форму и  обещала помогать спортсменам в дальнейшем.

- Я давно знаком с Сергеем Александровичем, еще со времен его работы в школе и хочу сказать, что это человек, искренне переживающий за спорт и делающий очень многое для его развития в Кривском. Со своей стороны я всегда готов оказать ему поддержку и думаю, что любой на моем месте поступил бы точно так же, - признается глава администрации Кривского Алексей МАКСИМЕНКО.

Действительно, Сафронов не ограничивается одним лишь футболом. Активно занимается он и волейболом, и настольным теннисом, а зимой ходит на каток погонять шайбу. Всем желающим приобщиться к спорту Сергей Александрович был бы рад помочь, да вот с каждым годом таких становится все меньше.

- Молодежь подобный досуг интересует все меньше, и это печально. Раньше всегда хватало желающих поучаствовать в соревнованиях или сыграть во что-нибудь, а сейчас даже дети потихоньку теряют интерес, -  сетует тренер.

Однако не стоит забывать, что любой пример заразителен. И пока в Кривском есть активные жители, искреннее болеющие своим любимым делом, всегда остается шанс, что люди вдохновятся их успехами и тоже захотят впустить в свою жизнь спорт.

Семен ФРОЛОВ

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