Дайджест

ЕРМОЛИНСКИЕ ФУТБОЛИСТЫ ЗАНЯЛИ ТРЕТЬЕ МЕСТО ПО ОБЛАСТИ

Футбольный клуб «Ермак» из Ермолина завершил выступление в первенстве региона по футболу на призовом третьем месте. В этом сезоне игроки представляли не только свой родной город, но и весь Боровский район в целом.

По итогу соревнований командой было одержано 12 побед и по 4 ничьих и поражений. Во всех 20 матчах забито 49 мячей и всего 24 пропущено, что является лучшим показателем турнира. Итоговое отставание от 2-го места составило всего 2 очка, а от 1-го места - три. При этом победители в ходе турнира были дважды обыграны ермолинскими футболистами.

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЧЕМПИОНАТ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

В минувшие выходные на базе спортивной школы «Звезда» прошло еще два матча в рамках чемпионата Боровского района по мини-футболу.

На площадке сошлись ФК «Кривское» из одноименного поселения и защищающий честь Балабанова ФК «Реактив». Напряженная игра закончилась победой кривчан с преимуществом всего в один мяч - 3:2.

С точно таким же результатом окончился матч между ФК «Ермак» и командой «Янг Бойз».

РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ СДАЛИ ГТО

В Боровском районе состоялась сдача нормативов ГТО среди работников ермолинской и боровской детских школ искусств, боровской центральной районной детской библиотеки, Музейно-Выставочного Центра города и спортсменов боровской СШ «Звезда».

Участники мероприятия попробовали себя в сдаче таких испытаний, как прыжки в длину с места, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, отжимания, поднимания туловища из положения лежа на спине, челночный бег 3х10, подтягивания из виса на высокой и низкой перекладинах, метание снаряда на дальность, стрельба из пневматической винтовки и забеги на 30 метров и 2 километра.

БАЛАБАНОВСКИЕ БАСКЕТБОЛИСТЫ СНОВА НЕ ОСТАЛИСЬ БЕЗ НАГРАДЫ

В Обнинске подвели итоги Открытого Кубка по баскетболу ОИАТЭ. Боровский район на нем был представлен балабановским клубом, который не устает радовать поклонников новыми победами.

Несмотря на серьезнейшую конкуренцию, спортсмены и в этот раз смогли подняться на пьедестал, завоевав почетное «серебро» и лишь немного не дотянув до медалей высшей пробы.

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