Боровчан примут омбудсмен и министр спорта

В конце октября жители Боровского района получат возможность решить свои проблемы сразу по двум направлениям - спорту и защите прав.

29 октября в здании администрации Боровского района (ул. Советская, 4) личный прием боровчан проведет уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий ЗЕЛЬНИКОВ.

Начало встречи запланировано на 10:30, а продлится она два с половиной часа и будет проходить по составленному заранее расписанию. Для того чтобы решить свой вопрос с омбудсменом, необходимо предварительно записаться на прием по телефону: (848438) 4-11-44.

Днем позже, 30 октября, по этому же адресу прием проведет министр спорта Калужской области Алексей ЛОГИНОВ. Его общение с боровчанами продлится с 10:00 до 12:00.

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