К единой цели. Экологические проблемы в Балабанове встали на нужный курс

В любом городе есть проблемы, которые сдвинуть с места непросто. Балабаново в этом плане не является исключением. Одними из первых вопросов, стоящих в списке очередности для решения, значатся экологические - состояние реки Страдаловки и присутствие в черте города мусоросортирующего предприятия.

Об этом «Неделя» поговорила с главой администрации Балабанова Сергеем ГАЛКИНЫМ, который не стал отрицать наличие проблемных точек у города, но при этом рассказал, какими путями движется возглавляемый им муниципалитет в решении этих вопросов.

ВНЕ СХЕМЫ

- Сергей Павлович, в первую очередь хочу поговорить с вами о мусоросортирующем предприятии ООО «Спецтранс», расположенном в промзоне на улице Лермонтова. Сегодня туда на сортировку свозят отходы со всего Боровского района, и это при том, что разрешенный вид использования земельного участка не предусматривает ведение данной деятельности. По обращению депкорпуса к ситуации подключилась прокуратура Боровского района. Однако до сих пор сортировка работает. Лично вы видите реальные сроки решения проблемы?

- В отношении мусоросортирующего предприятия на ул. Лермонтова у администрации, депкорпуса и прокуратуры единое намерение - заставить «Спецтранс» работать в соответствии с российским законодательством и требованиями, установленными нашим муниципалитетом.

Исключить его из территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами в 2019 году было невозможно - это факт. Согласно условиям госконтракта, перевозчик мусора пользовался балабановской площадкой для сортировки, поскольку требования к утилизации мусора на полигонах изменились, и появился целый перечень того, что запрещается зарывать в землю, а должно идти на вторичную переработку. Если бы «Спецтранс» исключили из цепочки работы с ТКО, в Боровском районе случился сбой в этом процессе.

В 2020 году ситуация изменится. Министерство ЖКХ уже исключило ООО «Спецтранс» из территориальной схемы обращения с отходами, и в следующем году боровский мусор будут везти на сортировку в Обнинск.

- Но исключение из рядов официальных мусорщиков не идентично прекращению ведения этого вида деятельности. Добровольно руководство «Спецтранс» не закроет свой бизнес.

- Я не говорю о том, что данное предприятие должно прекратить свое существование на территории Балабанова. Оно просто обязано заниматься тем, что разрешает категория занимаемого им земельного участка, а это складирование. Менять назначение участка город не будет, поскольку иметь в своих границах сортировку мусора мы не хотим, и сейчас вместе с руководством Боровского района идет работа по поиску варианта для создания такой площадки на боровской территории, который устроил бы всех.

Что касается ООО «Спецтранс», то если собственник добровольно не захочет работать в установленных границах, администрация через суд отстоит интересы города и его жителей.

ТИХИМ ШАГОМ

- Спустя много лет балабановцев, наконец, смогли порадовать тем, что жители соседнего муниципального образования не будут загрязнять единственный водоем города канализационными стоками - они переключены на обнинскую КНС. Однако вопрос очистки Страдаловки и ее благоустройства остается открытым. Каковы перспективы здесь?

- Что касается экологического состояния реки, то после переключения стоков «Олимпийской деревни» лабораторные показатели проб воды значительно улучшились. Сейчас мы готовимся пройти экспертизу проекта, который позволит нам претендовать на федеральное финансирование для очистки русла. Министерство природных ресурсов Калужской области оказывает нам содействие, и мы надеемся на положительный вариант развития событий.

Также перед нами стоит задача развития зоны отдыха в районе реки Страдаловки с использованием федеральных, районных, собственных ресурсов, а также с привлечением частного бизнеса. Два года подряд мы принимаем участие в конкурсе малых городов России, победители которого получают федеральные средства на благоустройство своих территорий. Мы планомерно заявляем нашу зону отдыха на реке Страдаловки и в 2020-м, внеся изменения в проект, вновь будем участвовать в этом конкурсе.

Конкуренция очень высокая, и поэтому мы не ждем, когда нас выберут, а своими силами начинаем благоустраивать территорию. Концепция, разработанная для участия в федеральной программе, дает нам видение того, в каком направлении мы можем двигаться, располагая только собственными бюджетными средствами.

В этом году на берегу реки сделали освещение и установили камеры наблюдения. Построили тротуар и дорогу вдоль школы № 4, аналогичные работы выполнены на улице Речной, ведущей к Страдаловке. Расширили и подготовили площадку под парковочную зону.

Мы хотим обустроить все существующие подходы к зоне отдыха, поэтому в следующем году продолжим асфальтирование других улиц, а также обустройство эко-дорожки, ведущей от забора больницы до территории пионерского лагеря. Там сделаем удобный спуск к роднику.

Конечно, надеемся, что и бизнес-сообщество примет участие в развитии этой территории. К нам уже поступили предложения о сотрудничестве, которые мы рассматриваем.

Добавлю, что особое значение уделяется созданию условий для активного отдыха горожан, поэтому мы ведем работу по обустройству лыжной трассы, которую наши жители будут использовать зимой для катания на лыжах, а в теплое время - как прогулочный маршрут.

Беседовала

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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