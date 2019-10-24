Спасибо, что родился!

Новорожденным боровчанам будут дарить коробку подарков.

Нацпроект «Демография» призван способствовать увеличению рождаемости в Российской Федерации. И для реализации этой задачи, поставленной президентом, территориальные органы власти ищут свои доступные пути.

В Боровском районе уже в ноябре готовятся запустить проект, нацеленный решить задачу прироста численности местного населения. И судя по тому, что на реализацию данной идеи в год планируют тратить более трех миллионов рублей, в администрации и представительном органе района на молодых боровчан возлагают большие надежды.

ХОРШИЙ ПРИМЕР

22 октября в администрации Боровского района состоялось обсуждение идеи, с которой вышли депутаты Районного Собрании фракции «Единая Россия». Они предложили перенять опыт других областей, которые уже не первый год радуют своих новорожденных подарками.

Презентуя набор «Я родился в Боровском районе», директор информационного центра и молодая мама Инна БАРИНОВА рассказала, что такая мера поддержки, практикуемая на территории России, зародилась много лет назад в Финляндии, где правительство решило бороться с абортами. Позже она распространилась на другие страны и континенты, став хорошим подспорьем для семей новорожденных.

Содержимое коробки с подарками меняется с учетом местных особенностей и возможностей, а потому в данном случае, собрав первый набор, его составляющие решили вынести на обсуждение. В нем приняли участие сотрудники администрации и депкорпуса, руководители районного отдела образования Людмила СИЛАЕВА и социальной помощи Галина КРАМОРОВА, многодетные родители и депутаты Законодательного Собрания Калужской области Владимир ЛОГУТЕНОК, возглавляющий ЦРБ и Полина КЛОЧИНОВА, под руководством которой находится Центр помощи семье и детям «Гармония».

ЗЕЛЕНЫЙ «ФУРГОН»

Как рассказала Инна Баринова, все в подарке должно быть функциональным, а потому даже к его упаковке подошли прагматично. Памятуя о том, что в разных странах ею становились ванночки для купания или специальные коробки, которые использовались в качестве спального места для малыша, боровчане предложили пойти своим путем и сложить свои подарки в пластиковый ящик с крышкой на колесиках, который можно использовать для хранения игрушек. Цвет для такой упаковки выбрали универсальный - зеленый, в нейтральных тонах выполнены и наборы одежды.

При проработке депутатского предложения были учтены разные нюансы, которые позволили сделать подарочный набор полезным и применимым вне зависимости от времени рождения и антропологических особенностей малышей. Так, вся одежда - утепленный комбинезон, ползунки и кофточки рассчитаны на рост ребенка 56 см. При выборе этого критерия исходили из того, что родители обычно заранее покупают вещи на первое время, и содержимое подарка можно будет использовать позже. Это касается и «летних» детей, которым утепленный комбинезон окажется в пору и в холодное время года.

Также в набор вошли пеленка-кокон, рассчитанная для семей, которые не придерживаются традиционного пеленания детей, хлопковый плед и гигиенические принадлежности - памперсы, влажные салфетки, набор для ухода за кожей, ножницы, термометр, клеёнка и погремушка. Дополнили этот вещевой подарок красивым сертификатом профилактических прививок, в который родители смогут поставить отметки о вакцинации уже в роддоме.

ЦЕНА ВНИМАНИЯ

На реализацию этой идеи в бюджете Боровского района решили заложить 3,5 млн. рублей на 2020 год. Исходя из стоимости одного набора - 7 тыс. рублей, несложно подсчитать, какой результат прироста местные органы власти ожидают от своих жителей. При этом во время обсуждения встал вопрос: кто именно попадает в число одариваемых, и какова процедура вручения.

По первому вопросу высказался главврач боровской ЦРБ Владимир ЛОГУТЕНОК. Он не поддержал мысль о том, что набор «Я родился в Боровском районе» должны получать только те дети, которые появились на свет в родильном отделении больницы.

- Некоторым женщинам - жительницам нашего района, приходится ехать рожать в областной перинатальный центр по медицинским показаниям. Это не их добровольное решение, выраженное в отказе от услуг нашего отделения. Это необходимость, продиктованная проблемами, которые могут возникнуть у мамы или малыша при родах. И я считаю не справедливо лишать такие семьи подарка, - сказал Владимир Александрович.

При этом он согласился, что бывают случаи, когда женщины по личному желанию, а не по показаниям, выбирают другой роддом. И в этом случае можно говорить об отказе в награждении.

Однако, просто родиться в боровском ЦРБ - мало. Право на внимание со стороны органов власти будут иметь лишь те малыши, родители которых зарегистрированы на территории Боровского района, то есть являются местными жителями.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Директор Центра помощи семье и детям «Гармония» Полина Клочинова идею коллег из Районного Собрания поддержала:

- Если у нас в Боровском районе есть возможность оказать родителям новорожденных такую меру поддержки - это замечательно. Думаю, наши жители оценят идею и она им понравится. Что касается перечня подарков, то он, конечно, может претерпеть некоторые изменения с учетом поступающих предложений.

Слова Полины Дмитриевны касались дополнений, мнения присутствовавши на встрече многодетных родителей, которые предложили дополнить подарок устройством для измерения влажности воздуха в помещении и альбомом для фотографий первого года жизни «Я родился в Боровском районе».

Глава администрации Николай КАЛИНЕВ поступившие предложения посчитал интересными, и дал поручение просчитать возможность включения их в подарочные наборы, которые планирую вручать совсем скоро - малыши, появившиеся уже в ноябре 2019 года, станут первыми обладателями зеленых ящиков с подарками.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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