Сестринский уход в Ермолине не готов к чрезвычайным ситуациям

В начале осени сотрудники МЧС проводили учебные тревоги в целом ряде социальных объектов. Еще тогда у специалистов возникли вопросы относительно готовности Сестринского ухода в Ермолине к пожару. Руководству учреждения было поручено исправить все вскрывшиеся в ходе учений проблемы, однако на минувшей районной планерке стало известно, что повторную проверку сотрудники и пациенты снова не прошли.

Выходя из дома в магазин, больницу или образовательное учреждение человек не должен забывать о своей безопасности. Об этом сотрудники МЧС повторяют неустанно, а чтобы слова подкреплялись делом, время от времени устраиваются специальные учения на самых важных социальных объектах.

К их числу принадлежит и Сестринский уход в Ермолине, который уже второй раз не может пройти «тест на безопасность».

- Тревогу мы здесь проводили уже второй раз и опять столкнулись с рядом серьезных нарушений, из-за которых уложиться в эвакуационный норматив персоналу и пациентам не удалось. Информацию передали властям и направили в прокуратуру, поскольку в данном случае есть риск для жизни находящихся на территории ухода людей. В частности, проходы которые должны быть свободны заваливают хламом, а сигнал тревоги на пульт МЧС от учреждения просто не приходит. Но самое вопиющее, это конечно то, что пациенты позволяют себе курить в палатах, - отметил начальник отдела надзорной деятельности МЧС России по Боровскому району Александр ЛАРИОНОВ.

При этом нельзя сказать, что медики просто игнорируют замечания пожарного надзора. Например, при первой проверке главной претензий стало отсутствие пандуса, из-за чего сильно замедлилась эвакуация лежачих больных, и этот недочет был сразу же устранен.

Отмеченные же в этот раз недостатки, по словам главного врача ЦРБ Владимира ЛОГУТЕНКА носят скорее социальный подтекст и решить их по щелчку пальцев просто невозможно.

- Мы с вами прекрасно понимаем, что перегораживать проходы или курить в кровати строго запрещено, но нужно помнить, что многие из пациентов Сестринского ухода ведут маргинальный образ жизни. Злоупотребляют алкоголем и вообще игнорируют многие общественные нормы. Само собой, медицинские сестры для них не авторитет и заставить их соблюдать правила очень непросто, хотя и необходимо, - отметил Владимир Александрович.

Согласен с этими доводами и глава администрации района Николай КАЛИНИЧЕВ, который, тем не менее, посоветовал Логутенку уделить повышенное внимание вопросу подбора персонала.

- Мне кажется, женский коллектив в этом учреждении необходимо немного разбавить. Взять туда крепкого мужчину, желательно - с военным прошлым, который мог бы поддерживать дисциплину, следить за порядком и вообще был бы для таких сложных пациентов «голосом разума», - предложил Николай Александрович.

Пойдут ли медики предложенным Калиничевым путем или нет - решать руководству. Но неизменным остается тот факт, что разобраться с отмеченными сотрудниками МЧС недостатками нужно как можно быстрее, ради блага не только самого медицинского учреждения, но и всех зависящих от него пациентов, какими бы сложными они не были.

Степан ФЕДОРОВ

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