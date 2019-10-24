Городской масштаб. В поселениях подвели итоги благоустройства 2019 года

Строительный сезон в Боровском районе, как правило, завершается в октябре, когда из-за погодных условий становится сложно проводить какие-либо работы качественно. Поэтому именно в это время можно начинать подводить итоги для всех проектов, реализацию которых намечали на текущий год.

В первую очередь это касается городских поселений, где благодаря участию в программе «Комфортная среда» благоустройство проходит масштабнее, чем на сельских территориях. Правда, из-за большого количества объектов, всегда есть опсность нарваться на не самого добросовестного подрядчика, от которого будет больше хлопот, чем пользы.

НЕСМОТРЯ НА НЕВЗГОДЫ

Для большинства боровчан благоустройство родного поселения является самым наглядным примером работы местной администрации. В отличие от сложных экономических процессов или организации каких-то важных мероприятий это то, с чем люди сталкиваются каждый день и, исходя из этого, составляют мнение о работе своих администраций.

Именно поэтому чиновники стараются порадовать горожан обновленными площадками и тротуарами несмотря ни на что. Даже, если в целом год выдался более чем сложным, как это случилось с Ермолино. Проблемы с водой и канализацией давно превратились в главную тему для обсуждения, но между тем, в городе произошло и немало позитивных изменений.

Например, уже второй год местные чиновники активно занимаются обновлением центра города в районе ДК «Полет». В прошлом году здесь уложили новую брусчатку, а в этом занялись парковой зоной ведущей в сторону улицы Гагарина, где появились новое освещение, лавочки и тротуар. Останавливаться на достигнутом в администрации не намерены и в следующем году займутся ограждением территории, а если хватит средств, то следующим в очереди на преображение станет расположенный рядом воинский мемориал.

Благоустройство прилегающей к ДК территории стало возможным благодаря участию муниципалитета в программе «Комфортная среда», куда помимо общественной зоны попали еще и пять придомовых территорий - Мичурина, 7, Гагарина, 10а, Молодёжной, 1а, Русиново, 141, ОПХ, 9.

Немало работ сделано и на собственные средства, а самыми заметными из них можно назвать ремонт дороги на кладбище, который обошелся городской казне в 6,7 миллионов рублей, и обновление территории возле детского сада «Березка» в Русинове.

- Здесь был обустроен удобный въезд и проложена новая дорожки. Посадили яблоневую аллею, установили урны и лавочки, чтобы мамы с детьми могли присесть и отдохнуть, Очень важной частью проекта также являются ориентиры для слабовидящих людей, чтобы ходить было комфортно всем без исключения горожанам, - отметил заместитель главы администрации Александр ИСАЕВ.

НЕЖДАННАЯ РАДОСТЬ

Не отстают от соседей и в Боровске. Учитывая, что в скором времени город получит статус «исторического поселения», местные власти постарались максимально вложиться в работы по ремонту и благоустройству.

Главным проектом в рамках «Комфортной среды» стал детский парк «Картинка», появившийся рядом с Музейно-выставочным центром. В этот объект вложено порядка 4,5 миллионов рублей и глядя на то, как преобразился участок, понимаешь, что ни один рубль не пропал зря.

- В городе давно назрела необходимость создание нового парка для семейного досуга. Здесь удобная зона для отдыха, детских развлечений и занятий спортом, а также с открытой смотровой площадкой. Причем всем этим можно пользоваться в темное время, поскольку территория хорошо освещена, а за безопасность отвечает видеонаблюдение, - отметил заместитель главы администрации Дмитрий ГОРОШКО.

Также на федеральные деньги в этом году отремонтировали сразу шесть дворов на Чехова, 2 и 3, Латышской, 6 и Рябенко, 6, 6а и 7.

На собственные средства было закончено благоустройство спортивной площадки на улице Некрасова, где к большой радости местных жителей уложии резиновое покрытие. Существенно разрослась тротуарная сеть, а также сделано несколько новых парковок, о чем давно просили автомобилисты.

Но самое большое внимание в этом году было уделено дорогам. С помощью областных субсидий проведен капитальный ремонт улицы Калужской, итоговая стоимость которого составила 18,5 миллионов рублей. «Закатать в асфальт» решили и большую часть «московских» денег, полученных за помощь в организации выборов столичного мэра. На 26 миллионов рублей заасфальтированы улицы Циолковского, Степана Разина и микрорайон Южный.

Оставшиеся же 24 миллиона потрачены на проведение канализации по улице 50 лет Октября. Планировалась, что данные работы будут выполнены в рамках «Фонда приоритетных проектов», но теперь заложенные на это средства пойдут на обновление сетей в других частях города.

ЗАВЕРШАЯ НАЧАТОЕ

В Балабанове в этом году продолжили заниматься скверами. Были завершены работы третьей очереди в «Сквере Молодежи» на ул. Гагарина и теперь общественное пространство наконец приобрело тот вид, который задумывался изначально. Немало сил и средств было вложено в появившийся на «гагаринском поле» сквер «Городской», где плиткой выложили дорожку. Позже здесь появится открытая сцена с подъездом для автомобилей и будут организовываться общегородские мероприятия.

Приведено в порядок немало тротуаров и автомобильных дорог, но несколько проектов стали особенно значимыми в глазах горожан.

Так, наконец-то началось преображение привокзальной площади, где от самой платформы в сторону торговых центров уложили новую пешеходную дорожку. Много положительных отзывов собрал ремонт проезжей части на улице Лесной. Чиновники провели предварительно обследование участка, и чтобы потом не разрывать новый асфальт, параллельно организовали ремонт коммуникаций и ливневой канализации. Вся эта работа обошлась бюджету в 14 миллионов рублей.

Еще одним значимым объектом можно назвать преображение улицы Речной в районе спуска к Страдаловке. Отсюда убрали мусорную площадку, сделали полноценную парковку и проложили тротуар, который тянется от зоны отдыха до школы №4.

Большую работу проделали и на территории микрорайона «Балабаново-1». Как отметил заместитель главы администрации города Михаил ИВАНОВ, изначально в планы чиновников по благоустройству входил лишь тротуар в районе третьего КПП. Но по ходу работ и бесед с жителями к нему стали добавляться все новые и новые участки, и в результате дорожки были обновлены сначала до автобусной остановки, а затем и до самой проходной воинской части.

Степан ФЕДОРОВ

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