Арендаторы-должники могут потерять рабочие места на городском рынке

Ситуацию, сложившуюся на муниципальном рынке Балабанова, на котором арендаторы до сих пор не расплатились с городом за пользование площадями в коммерческих целях, пытаются исправить уже не первый год. Претензионная работа, начатая в отношении них руководством МУП «МФЦОН», в полномочия которого входит управление данным объектом торговли, пока не принесла желаемого результата.

Между тем, при наличии старых задолженностей предприниматели начинают копить новые долги. И в этой ситуации муниципальному предприятию приходится искать меры воздействия.

ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПРИБЫЛИ

На еженедельной планерке руководителей города директор МУП «Многофункциональный центр обслуживания населения» Евгений ЛЕОНОВ доложил о недельном результате работы вверенного ему предприятия. За минувшие семь дней оно заработало 602 тыс. рублей, доминирующую часть из которых - более 400 тыс. рублей, принес городской рынок. После расчета по всем текущим платежам в бюджет города было перечислено порядка 300 тыс. рублей. Всего же с начала года МУП пополнил общегородской кошелек на 7,7 млн рублей.

Данное предприятие, включившее в свое управление помимо рынка баню и кладбище, является единственным, которое администрация города не так давно создала и сохраняет как приносящее реальную прибыль. Однако это не означает, что его работа проходит без очевидных трудностей.

Именно рынок - основной источник дохода, является и самым проблемным участком. Арендаторы, накопившие долг за пользование площадями для ведения своего бизнеса, не первый год не могут рассчитаться по ранее выставленным счетам. В отношении них руководители МУП «МФЦОН», которые за 2019 год уже трижды сменились, начали претензионную работу. Но даже очевидность победы муниципального предприятия в судебных тяжбах не побудила должников рассчитаться, не доводя ситуацию до Фемиды.

ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

По словам Евгения Леонова, из 2,5 млн рублей, выставленных на оплату местным торговцам, поступило 2,2 млн рублей. Результат, который на первый взгляд может показаться весьма оптимистичным, самого директора МУП не радует, ведь вместе с погашением старых задолженностей предприниматели начинают копить новые.

Этот клубок безрезультатно пытался распутать ни один директор «МФЦОН», а потому новый управленец решил прибегнуть к крайним мерам.

- Первого декабря мы начинаем работать с арендаторами мест на городском рынке по продлению договоров на 2020 год. Это позволит нам плавно войти в новый сезон и не допустить «провалов» по оплате пользования торговыми местами. Более того, мы оповещаем предпринимателей, что если за ними будет числиться задолженность, то им откажут в заключении нового договора до полного погашения, - заявил Евгений Леонов.

Глава администрации города Сергей ГАЛКИН такие намерения поддержал, добавив, что работа должна выстраиваться «прозрачно» и нарушения партнерских отношений не должна допускать ни одна из сторон.

К слову, потерять место на городском рынке теперь можно не только будучи неплательщиком аренды. Попасть в «черный список» имеют все шансы и те, кто нарушают правила торговли на муниципальном предприятии.

В данном случае речь идет о регулярном посягательстве торговцев на площадь, которую они не только не оплачивают, но и которая запрещена для использования в коммерческих целях - проходов между рядами. Стараясь сделать свой товар более привлекательным для покупателя, владельцы торговых точек выставляют его за пределы своих прилавков и павильонов. Разговоры по душам о недопустимости таких действий предшественникам Евгения Леонова результата не принесли. Поэтому новый руководитель пошел иным путем.

- Двенадцати нашим арендаторам уже направлены акты-уведомления о недопустимости нарушения правил торговли. Также они предупреждены, что в случае повторных нарушений договора на пользование площадью городского рынка с ними будут расторгнуты.

Какой результат принесут новые меры воздействия, станет понятно уже через пару месяцев, когда, собственно, и грянет 2020 год. Будет ли он успешным, зависит исключительно от твердости позиции руководства МУП, ведь второй стороной этой ситуации может оказаться снижение количества арендаторов на рынке. Однако администрацию города такой вариант не очень пугает, поскольку держать под крылом предпринимателей, на халяву использующих муниципальное имущество, равносильно их отсутствию.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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