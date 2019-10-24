Дежурный по городу

Несанкционированная торговля для Боровского района стала привычным делом. Нехитрые прилавки с мелким товаром сегодня можно встретить в каждом муниципалитете. С одной стороны, ничего страшного в этом нет, поскольку чаще всего торговцы реализуют на таких точках продукцию, не оставляя после себя мусора. К тому же к такому виду деятельности люди прибегают не от хорошей жизни, а стараясь заработать дополнительную копейку на жизнь. Но для местных администраций это очередной внезапный удар по правилам благоустройства, в которых четко прописано, где и в какое время разрешено заниматься коммерцией на территории их поселений.

На минувшей неделе в Балабанове заговорили о необходимости контролировать ситуацию в этом направлении из-за сообщения о нетипичном оказании услуг местным жителям - катании детей на пони. И вроде бы вполне милое развлечение, но организовать его без согласования с местными органами власти владелец животного решил не где-нибудь, а в сквере Победы.

Вполне возможно, кто-то считает, что нет ничего особенного в использовании данной территории для детских забав. Но если вдуматься: уместно ли устраивать подобное развлечение в общественном месте, где находится Вечный огонь и памятники, посвященные Великой Отечественной войне? Однозначно нет!

К тому же вряд ли родители задумываются о последствиях такого времяпровождения. А вот администрации приходится это делать. Каким бы милым и безобидным не был малыш пони, он животное, которое может травмировать ребенка. И если в этом случае взрослые решат наказать владельца за агрессивное поведение питомца, они отправятся с заявлением в отделение полиции. А там разберутся в ситуации с точки зрения закона, который предусматривает ответственность за несанкционированную торговлю не только горе-предпринимателя, но и администрации, которая должна следить за своей территорией и не допускать подобных случаев.

Сделав выводы из произошедшего, в Балабанове решили активизировать работу с торговлей вне закона. Теперь ежедневно, включая выходные дни, «дежурный по городу» будет обходить места, где традиционно появляются мелкие лавочники. Возможно, такая мера окажется действенной и на улицах хотя бы этого муниципалитета будет больше порядка.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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