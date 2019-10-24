Балабановскую тепловую концессию поставили в пример

2 октября в Калуге состоялось заседание межотраслевого совета потребителей и совета по тарифам и инвестиционным программам субъектов естественных монополий при министерстве конкурентной политики региона. В мероприятии приняли участие специалисты профильного ведомства, представители общественности, а также депутат Законодательного Собрания Карп ДИДЕНКО

В ходе совещания обсуждался ход реализации концессионного соглашения, заключенного между администрацией Боровского района и инвестором, о модернизации объектов теплоснабжения Балабанова. Этот опыт государственно-коммерческого партнерства участники встречи считают успешным.

- Данное соглашение заключено сроком на 25 лет. В течение этого периода инвестор будет осуществлять обслуживание вышеназванных объектов. Это важное обстоятельство, которое создает заинтересованность инвестора в том, чтобы работы были выполнены качественно. Кроме того, заключение концессии позволяет снизить нагрузку на муниципальный бюджет, - поделился парламентарий.

На встрече также отмечалось, что в настоящее время в двух котельных горда установлено новое оборудование, выполнена реконструкция, ремонт тепловых сетей с применением современных материалов. Кроме того, инвестором планируется строительство еще одной котельной, необходимая проектно-сметная документация уже подготовлена.

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