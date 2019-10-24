Жители Ильино получат новый ФАП в начале ноября

В этом году строительство ФАПов на территории Боровского района проходит быстрыми темпами. Учтя прошлые ошибки, медики и чиновники смогли выстроить работу таким образом, что основные этапы строительства завершились до прихода дождей и холодов.

В минувший понедельник в Ильино состоялась предварительная «приемка» объектов, и теперь от открытия медпункта жителей отделяют лишь завершение благоустройства и оформление оставшихся документов.

Услышав разговоры о том, что до ввода нового фельдшерско-акушерского пункта в эксплуатацию осталось всего ничего, невольно вспоминаешь ситуацию вокруг ФАПа в Асеньевском годичной давности.

Тогда открытие нового медицинского пункта тоже ожидалось в середине осени, но в итоге случилось лишь в январе 2019-го. Впрочем, как уверяют пристально следящие за ходом работ чиновники и медики, в этот раз такой оплошности не случится, и сдача объекта должна произойти в установленные сроки.

Этого события с нетерпением ждут жители деревни Ильино, давно мечтавшие о собственном ФАПе, ведь из населенного пункта до ЦРБ - путь неблизкий, да и ехать в город при каждом симптоме простуды выходит довольно накладно.

- Мы прекрасно понимаем, как много ожиданий у жителей связано с этим фельдшерско-акушерским пунктом, а потому просто не могли их подвести. На каждом этапе работ мы делали все, что от нас зависит, чтобы уложиться в поставленные сроки, и сейчас, можно сказать, находимся на «финишной прямой», - отметил глава администрации СП «Совьяки» Николай ГАЛЕНКОВ.

Местные власти проделали огромную работу по подготовке участка, взяв на себя один из самых сложных моментов - подведение всех необходимых коммуникаций. Как отметил Николай Константинович, с технической стороны к объекту никаких претензий нет и запускать его можно хоть сейчас. Строители закончили сборку ФАПа, а внутри есть свет, вода и канализация.

Эту информацию подтверждает и главный районный врач Владимир ЛОГУТЕНОК, осмотревший объект 21-го октября.

- Администрация поработала очень хорошо. Площадку подготовили в срок, все вопросы с ресурсоснабжающими организациями тоже решили быстро. Остались лишь последние штрихи в виде благоустройства, а мы параллельно занимаемся оформлением оставшихся документов. При самом удачном раскладе, я думаю, в начале следующего месяца можно говорить об окончательной сдаче объекта, - подчеркнул Владимир Александрович.

В местной администрации оптимизм медиков разделяют, а потому сразу же после визита главврача начали планировать дальнейшее облагораживание объекта. Как рассказал Галенков, вокруг ФАПа должна появиться брусчатка, а кроме того, чиновники намерены привести в порядок участок проезжей части, ведущей от въезда в деревню до нового медицинского учреждения.

Особенно радует тот факт, что в новый фельдшерский пункт уже нашли одного сотрудника. В перспективе ему необходимо подыскать сменщика, но на первых порах даже одного медработника хватит, чтобы обеспечить жителей Ильино столь долгожданной медицинской помощью рядом с домом.

Степан ФЕДОРОВ

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