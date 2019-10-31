Когда в товарищах согласья нет

В коттеджном поселке «Солнечная слобода» соседи общаются через полицию, прокуратуру и суд.

Каждый человек мечтает иметь свой дом. Это желание заложено в нас практически на генетическом уровне, поскольку воспринимается как показатель достатка и уверенности в завтрашнем дне. К тому же это возможность воплотить в жизнь собственный проект семейного гнезда, в котором будет удобно и комфортно находиться всем домочадцам.

Однако такой вариант несет с собой множество трудностей, которые, в отличие от жителей многоквартирных домов, приходится решать самостоятельно - отопление, электроснабжение, газификация. Но все они меркнут, когда появляются проблемы взаимоотношений с соседями. Порой такие ситуации доходят до судебных тяжб, как это случилось в коттеджном поселке «Солнечная слобода».

ПО РАЗНЫЕ СТОРОНЫ

Поселок с теплым названием в последнее время весьма холодно встречает своих жителей, которые раскололись на два враждующих лагеря. Поводом для этого стало общее имущество, к которым относятся коммуникации и дороги. Именно их обитатели «Солнечной слободы» делят между собой.

Изначально коттеджный поселок имел статус дачного некоммерческого партнерства. Жизнь внутри него была отлажена и относительно благополучна до тех пор, пока часть собственников не приняла решение выйти из ДНП и создать садовое некоммерческое товарищество. С тех пор на одной огороженной и охраняемой территории существуют дачное партнерство и СНТ с одинаковым названием «Солнечная слобода».

Такой раскол, само собой, не прошел незаметно. А потому вслед за делением на два «клана», начался и передел власти в отношении общего имущества. Решить этот вопрос за столом переговоров у соседей не получается, и теперь разбираться в нем предстоит суду.

КТО ПРАВ?

Методы противостояния бывают разными, но в данном случае дело дошло до дачной «войны». Как рассказывает прокурор Боровского района Александр ЕГОРОВ, руководство СНТ, заявив права на предмет сегодняшнего спора, передало его в управление ООО «Бук». Это вызвало недовольство со стороны ДНП, представители которого обратились в ОМВД по Боровскому району, заявив, что товарищество незаконно завладело общим имуществом.

- ОМВД по Боровскому району проводил процессуальные действия по этому заявлению. Мы посмотрели материал и отправили его на дополнительную проверку, дав четкие указания установить законность перехода общей собственности к СНТ с последующей передачей ООО «Бук». Только после этого будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела, - комментирует Александр Егоров.

Со своей стороны прокурор поясняет, что создание СНТ является законным, люди имеют право принимать подобные решения. Однако это несет за собой необходимость налаживать взаимоотношения с другими собственниками, которые остались в ДНП. А с этим как-то не заладилось.

В ОСАДЕ

Как известно, на войне все средства хороши! Следуя этому девизу, руководство СНТ наняло охрану на пропускной пункт на въезде в «Солнечную слободу». После этого у членов ДНП появились проблемы со свободным передвижением. Как рассказывают ущемленные граждане, для них ограничили проезд машин со стройматериалами, а также гостей. Для снятия «осады» жителям приходилось вызывать наряды полиции и писать жалобы в правоохранительные органы. В результате в ситуацию пришлось вмешаться всем структурам, включая администрацию Боровского района.

В качестве уточнения отметим, что хоть коттеджный поселок «Солнечная слобода» и находится на территории сельского поселения «д. Совьяки», в границы населенного пункта он не входит. Это частная территория, следовательно, все вопросы хозяйственного значения его жители должны решать самостоятельно. Но, поскольку ситуация дошла до столь открытого противостояния, вмешаться в нее пришлось не только полиции и прокуратуре, но и чиновникам, ответственным за все происходящее внутри Боровского района.

В середине октября представители этих структур встретились с жителями поселка. Накал ситуации оказался настолько велик, что разговаривать с гражданами решили сами руководители - глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ, прокурор Александр Егоров и начальник ОМВД района Александр КУЛИГИН.

- Нам удалось снять напряжение и призвать стороны к мирному решению проблем. Что касается препятствия проезда на территорию поселка, то охранному предприятию указали на недопустимость подобных действий, - прокомментировал прокурор.

Сейчас тревожных звонков из «Солнечной слободы» не поступает. Вероятно, понимание того, что междоусобная война на отдельно взятой территории взята на контроль всеми государственными структурами, придала жителям спокойствия до окончания проведения проверки ОМВД и решения суда. Тем не менее это больше напоминает затишье перед бурей, поскольку в результате одна из спорящих сторон останется недовольна вынесенным решением, и как она поведет себя в этом случае - вопрос открытый.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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