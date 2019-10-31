Место битвы. В Балабанове разразился скандал вокруг огороженной дворовой парковки

За последнее десятилетие количество транспорта на территории Балабанова увеличилось в разы. Это обстоятельство, естественно, не могло не отразиться на проблеме парковочных мест, создание которых в границах сформированной застройки населенного пункта - задача непростая.

На минувшей неделе она вылилась в скандал во дворе одного из домов города, к слову, не единственный за этот год.

СВОИМИ СИЛАМИ

Одним из условий согласования проекта строительства жилого дома является обустройство прилегающей к нему территории. Оно должно включать строительство не только подъездных путей и тротуаров, но и парковочных мест, рассчитанных в соответствии с установленными нормами. Естественно, уровень достатка потенциальных жильцов во внимание не берется, в ход идет усредненный показатель. А потому, если у собственника жилья имеется более одной машины, то возникает проблема с местом для стоянки личного транспорта. Тут, как говорится, кто первый встал, того и тапки.

Но если новые микрорайоны города при проектировании исходят из сегодняшних условий и требований, то во дворах домов, возведенных десять, а то и больше лет назад, приходится исходить из имеющихся возможностей, а они крайне ограничены.

Именно такая ситуация сложилась с домом № 4 на улице Лесной. При строительстве этой многоэтажки был обустроен лишь внутридворовой проезд. О том, что у жителей дома есть личный транспорт и его надо будет где-то припарковывать, никто почему-то не подумал. Это и породило проблему, решить которую несколько лет назад балабановцы взялись собственными силами.

По словам жителей дома № 4 на ул. Лесной, с разрешения администрации города они за собственные средства обустроили площадку для стоянки своего транспорта, а позже, чтобы «застолбить» за собой место, оградили его.

В таком виде парковка существовала вплоть до прошлой недели, когда во двор по распоряжению администрации города пришли люди с болгаркой и срезали металлические препятствия, вызвав тем самым волну негодования части жильцов.

ОТКУДА НОГИ РАСТУТ

Решение исполнительно-распорядительного органа пойти на такой шаг, само собой, было не спонтанным. Более того, чиновники даже затянули с «обрезанием», чем навлекли на себя гнев прокуратуры Боровского района.

А началось все с аналогичной ситуации, возникшей в другом дворе города - на Московской, 8. Там в 2018 году были выполнены работы по программе «Комфортная среда», в результате которых обустроили парковочные пространства. К моменту, когда комиссия пришла принимать объект, на нем уже красовались железные столбики с цепями и замками. Таким образом, жители дома «забили» себе места для парковки транспорта.

Стоит отметить, что в данном случае двор на Московской тоже относится к старым и, следовательно, удовлетворить потребности в парковке всех жителей дома не может. Исходя из этого, комиссия не одобрила установку ограждений, предполагая, что это станет поводом для скандала между соседями.

Поскольку старшая по дому так и не согласилась убрать установленные столбики с цепочками, недовольство тех, кому места не хватило, не заставило себя ждать. Жалобы начали поступать сначала в администрацию города, а потом и в региональное Управление административно-технического контроля.

Проведя проверку, АТК вынес администрации города предписание о демонтаже незаконных ограждений на дворовой стоянке транспорта на Московской, 8. Но этим дело не ограничилось.

- Старшая по дому тоже написала заявление в Управление административно-технического контроля, заявив, что такими действиями ущемляются права жителей их дома, ведь в других дворах города тоже имеются подобные ограждения, - рассказывает заместитель главы администрации по вопросам городского хозяйства Михаил ИВАНОВ.

После этого обращения АТК провел общегородскую проверку и направил в администрацию еще одно предписание - очистить все дворовые пространства от незаконных заградительных устройств. Однако исполнение этого указания по объективным причинам затянулось, что привлекло к себе внимание прокурора Боровского района, который также направил балабановским чиновникам представление о необходимости исполнить законные требования АТК.

БЕЗОПАСНЫЙ ВЫЕЗД

Несмотря на волну гневных высказываний, выплеснувшихся в социальных сетях, по словам Михаила Иванова, большинство жителей дома на улице Лесной сложившуюся ситуацию поняли и восприняли спокойно.

- Мы же не ликвидируем парковочное пространство во дворе на Лесной, 4. Мы убрали только то, что нам предписано региональным Управлением АТК. Подобная работа проведена и в других дворах города. Осталось всего несколько таких ограждений, которые мы не смогли убрать из-за того, что на парковке стоял транспорт и его могли повредить при демонтажных работах. Но это вопрос нескольких дней, - уточнил Михаил Александрович.

Как заявили жители дома, из-за общегородского дефицита парковочных мест у них возникла еще одна проблема - безопасность. Жители города ставят свои машины на обочине проезжей части на улице Лесной впритык к выезду со двора, тем самым закрывая обзор водителям. На основании этого жители Лесной, 4 требуют от администрации установить знаки, которые не позволяли бы оставлять транспорт рядом с потенциально опасным выездом.

Рассмотреть такую возможность администрация обещала в следующем году, когда будут вноситься изменения в проект организации дорожного движения.

- Взять и поставить знак в каком-то месте мы не имеем права. Их дислокация регламентируется документом, а установку проводит организация, выигравшая муниципальный контракт на данный вид работ. Планируя изменения в части безопасности дорожного движения в Балабанове на 2020 год, мы рассмотрим возможность установки таких знаков на комиссии с участием ГИБДД, - пообещал Иванов.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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