Цена спокойствия

У каждого человека есть права и ответственность. К сожалению, в большинстве случаев о втором обстоятельстве люди вспоминают редко. Вероятно, это происходит потому, что в нашей стране не слишком часто возникают ситуации, когда за свои поступки, не попадающие под уголовную статью, приходится отвечать перед законом.

На минувшей неделе в Балабанове разразился скандал по поводу ограждений на парковках. Скажу сразу, в данном случае ситуация вполне безобидная и не принесла вреда никому, кроме нескольких автомобилистов, посчитавших, что их права ущемили. Но у меня есть и другой пример подобной истории, который лично для моей семьи вылился в серьезную проблему.

Осенью 2018 года моя дочь получила серьезную травму - перелом локтевого отростка левой руки. Произошло это во дворе дома на улице 1 Мая, где она упала, зацепившись ногой за цепь, которую жители установили для заграждения места парковки своих машин.

Принимая такое решение, они, конечно, не думали причинять кому-либо вред. Просто хотели оградить проезд чужому транспорту. Однако в нашем случае это привело к печальным последствиям. В результате травму, которую местный эскулап пытался вылечить наложением гипса, через неделю в экстренном порядке пришлось оперировать врачам обнинской частной клиники. Естественно, не даром. И мне просто повезло, что рядом оказались люди, которые помогли в этой ситуации.

Сейчас, когда позади остались часы, во время которых один из лучших травматологов Обнинска собирал локтевой сустав моего ребенка, когда миновал полугодовой период восстановления работоспособности руки, я с благодарностью думаю о людях, которые не позволили дочери всю жизнь мучиться от последствий чьего-то желания «забить» себе место на стоянке возле дома. По мне, это слишком большая плата за чужое спокойствие.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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