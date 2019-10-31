Директорам школ провели «ликбез» по пожарной безопасности

Наверняка каждому человеку в детстве доводилось слышать слова о том, что школа для учеников - второй дом. Но, как всем известно, дом - это прежде всего место, в котором ты чувствуешь себя в безопасности. И именно этому аспекту в Боровском районе стараются уделить повышенное внимание.

На прошлой неделе в Кривском отделом образования и МЧС был организован семинар, участие в котором приняли директора всех образовательных учреждений района. Главной темой для разговора стала готовность объектов к пожару, а также наличие необходимых знаний у учителей и их подопечных на случай возникновения подобного ЧС.

ВАЖНОЕ ЗНАНИЕ

Каждый год сотрудники пожарной охраны проводят проверки социальных объектов на безопасность. Образовательным учреждениям в таких случаях уделяется особое внимание, а потому директор просто обязан знать все требования и нормы, которым необходимо соответствовать.

Примечательно, что в Боровском районе школы в большинстве своем прошли осмотры без нареканий, а там, где были обнаружены недочеты, они оказались не критичными и были быстро устранены. Тем не менее, как рассказал возглавляющий отдел надзорной деятельности Александр ЛАРИОНОВ, повод собраться все-таки есть.

- Мы эту инициативу отдела образования полностью поддерживаем, потому что прекрасно понимаем - держать в голове абсолютно все не может ни один человек. И сколько бы мы не проводили обходов, у директоров всегда находятся какие-то вопросы, и гораздо лучше для всех нас обсудить их заранее, - отметил Александр Владимирович.

Местом для проведения встречи стала школа в Кривском, где в последнее время много внимания уделяется вопросам безопасности, и по этому показателю учреждение можно ставить в пример другим учреждениям образования.

Тем для обсуждений тоже набралось в достатке. Семинар превратился в настоящий «круглый стол», где слушатели не просто внимали словам представителя МЧС, но и активно участвовали в обсуждении, делились своим опытом и предлагали различные идеи. Подробно был разобран каждый пункт из законодательства. При этом, если озвученное Ларионовым требование вызывало вопрос, тут же делалась пауза и следовали разъяснения, каких именно действий ждут пожарные от руководителей образовательных учреждений.

Например, активные обсуждения вызвала установка системы оповещения, которая может быть как простым аварийным сигналом, так и голосовой инструкцией. С одной стороны, получить четкую информацию о произошедшем ЧП очень важно, но и времени на это уходит куда больше. Поэтому большим школам все-таки следует отдавать предпочтение обычной сигнализации, чтобы ученики успели максимально быстро начать эвакуироваться из помещения, в то время как небольшие объекты вполне могут установить и речевой сигнал. Помимо этого коснулись таких тем, как спасение из огня важных документов, вывод оповещения о происшествии на пульт пожарной охраны, и многих других.

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ

Теоретической частью семинар не ограничился, и посреди заседания провели учебную тревогу. Согласно полученной от представителя МЧС вводной, возгорание началось в школьном музее на втором этаже и всем, находящимся в здании, необходимо было покинуть его как можно скорее, при этом уложившись в установленные нормативом четыре минуты.

Директора эвакуировались последними, чтобы увидеть весь процесс от начала и до конца, а ведущий отсчет времени Ларионов после окончания тревоги предложил обсудить наблюдения и подвел общий итог.

- Ребята и сотрудники с поставленной задачей справились. Учебное заведение покинули согласно нормативу, действовали без лишней суеты и паники, держась в стороне от места возгорания и используя свободные от огня и дыма маршруты. Главным образом вопросы остались лишь к «техничке» - после того как она дала сигнал, ей тоже необходимо идти на выход, а не возиться с оборудованием. В остальном же это очень хороший пример того, как нужно действовать в подобной ситуации, - подчеркнул Александр Владимирович.

В целом семинар оставил после себя положительные впечатления. Посвятить половину дня разбору столь непростого вопроса, как пожарная безопасность, безусловно, стоило.

Ведь за всеми заковыристыми формулировками и порой абсолютно странными требованиями закона зачастую стоит горький опыт и потерянные человеческие жизни, а потому разбираться во всех нюансах, спорить и находить верные решения будет куда лучше, сидя за одним столом с коллегами, чем столкнуться с последствиями своего недосмотра в случае чрезвычайной ситуации.

Степан ФЕДОРОВ

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