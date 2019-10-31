Производителя «чумной» колбасы привлекли к ответственности

В прошлом месяце балабановское предприятие «Итера», занимающееся выпуском мясной продукции, стало известно на всю Калужскую область. Поводом для этого стало сообщение о том, что 9 октября в результате проведенного лабораторного исследования в готовой продукции колбасного цеха была выявлена ДНК вируса африканской чумы свиней.

На основании этого прокуратура Боровского района провела проверку. Она установила, что в нарушение ст. 18 Закона РФ «О ветеринарии», а также приказа Минсельхоза России № 589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях» в ФГИС Меркурий даже через два дня после обнародования лабораторных исследований (11 октября) отсутствовали сведения о списании сырья. Речь идет о вареной колбасе «Бутербродная», которую 7 октября в количестве 4039,2 кг произвели на АО «Итера» и в которой 9 октября выявили ДНК опасного вируса.

В связи с установленными нарушениями 28 октября прокуратурой Боровского района генеральному директору предприятия внесено представление об устранении нарушений ветеринарного законодательства, которое находится на рассмотрении. Кроме этого, его вызвали в Комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области для составления протокола по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ.

По информации данного ведомства, на сегодняшний день приняты меры по недопущению распространения вируса. Остатки готовой продукции утилизированы, осуществлен возврат на предприятие всех отгруженных в адрес покупателей партий данной продукции, а на предприятии проведена дезинфекция.

Как отмечают специалисты, при последующих лабораторных исследованиях в продукции ДНК вируса африканской чумы обнаружено не было. Однако как он попал в вареную колбасу, до сих пор не понятно.

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