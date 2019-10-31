Культурная экспансия

В деревне Коряково открылся филиал ворсинского ДК.

Ни для кого не секрет, что на территории Боровского района Дворец Культуры Ворсино является одним из самых лучших. Слава учреждения гремит не только по всей области, но и по всей стране, а воспитанники местных коллективов становятся лауреатами престижных премий.

Учитывая эти достижения, нет ничего удивительного в том, что в поселении задумались над созданием новых филиалов, которые могли бы привлечь к творчеству и искусству еще больше жителей.

Начать решили с деревни Коряково, но по разным причинам процесс затянулся на несколько лет, и долгожданное открытие состоялось только на днях.

ВАЖНОЕ РЕШЕНИЕ

Говоря сегодня о развитии культуры, которое в поселениях тесно связано с работающими на их территории ДК, зачастую бывает довольно сложно найти по-настоящему удачные примеры. Современный ритм жизни оставляет большинству людей слишком мало времени на хобби, а многие так и вовсе не хотят тратить свое время на танцы, песни или рукоделие, предпочитая устраивать свой досуг более простым и привычным образом.

В ДК Ворсино ситуация совершенно иная. Для местных жителей это не просто здание, куда можно прийти «от нечего делать», а по-настоящему значимое для жизни села учреждение. Наставникам удалось «зажечь» своих посетителей, и именно поэтому существующие здесь коллективы славятся далеко за пределами Боровского района.

Каждая концертная программа - это отдельная история, где все номера дополняют друг друга и формируют цельную картину, из-за чего зрителю не хочется встать и уйти после пары выступлений, а интересно досмотреть до конца.

Примером тому можно назвать «День Села», на который регулярно приезжает множество гостей, что само по себе явление уникальное, ведь обычно такой же интерес можно наблюдать лишь в Балабанове и Боровске, а не за пределами городских поселений.

Впрочем, всегда есть нюансы, с которыми необходимо считаться. Каким бы замечательным не был Дворец Культуры, ему одному вряд ли по силам охватить все населенные пункты. И хотя артисты и руководство очень стараются давать выездные представления, вопрос о создании филиалов остается актуальным.

Открыть первый решили в Коряково еще несколько лет назад, но обстоятельства сложились таким образом, что долгожданное событие случилось лишь на прошлой неделе.

- На самом деле, это просто стечение обстоятельств. Если мне не изменяет память, строительство началось еще года четыре назад, но возник целый ряд проблем с подрядчиками, и только в прошлом году администрации удалось найти ответственного исполнителя, который довел дело до конца, - рассказывает директор ДК Ворсино Алеся ШИЛОВА.

НА ЧИСТОМ ЭНТУЗИАЗМЕ

Вообще, сам по себе филиал начал работу еще в феврале этого года и за минувшее время успел показать себя с лучшей стороны. Во многом это произошло благодаря стараниям администрации и сотрудников ДК, но и местные жители зарекомендовали себя как активные и неравнодушные люди.

По словам Алеси Александровны, в Коряково всегда с большим оживлением встречали любые представления и торжества, организовываемые работниками культуры, и задавались вопросом: когда же все это придет в их деревню на постоянной основе?

Если рассмотреть эту ситуацию более подробно, то становится понятно, что населенный пункт не изобилует возможностями для досуга. Зажатая между заводами, железными путями и автомобильной трассой деревня хоть и занимает второе место по численности населения, все же уступает Ворсину во всем, что касается инфраструктуры. Поэтому особенно важно было предложить людям возможность выразить себя, что стало возможным с открытием филиала ДК.

Удивительно, но спустя чуть более полугода здесь уже сформировалось несколько коллективов, которые успели показать себя на сцене.

- Мы даже не ожидали, что наши кружки вызовут такой живой интерес. Занятые в них люди настолько ответственные и талантливые, что уже сейчас выступают наравне с нашими хорошо известными ансамблями и вовсе не отстают от них. Особенной популярностью пользуются вокальный коллектив «Серпантин» и танцевальные группы для детей и взрослых, - отмечает Алеся Александровна.

Сейчас директор ДК находится в поиске других перспективных направлений, пробуя в филиале то одного, то другого наставника и следя за тем, что больше всего заинтересует жителей Коряково. К сожалению, взять и открыть здесь все кружки разом невозможно, ведь преподаватели задействованы, прежде всего, в самом Ворсино и не могут «разорваться», чтобы вести занятия сразу в двух местах.

Со временем, возможно, здесь будет создан свой костяк творческих работников, но пока большинству из них, и в том числе самой Алесе Александровне, приходится работать сразу «на два фронта».

ДОЛГОЖДАННОЕ СОБЫТИЕ

Их старания не проходят впустую, и главным тому подтверждением стала церемония торжественного открытия, которая прошла 25-го октября. В этот вечер в Коряково приехало много гостей, среди которых были и глава администрации поселения Георгий ГУРЬЯНОВ, приложивший множество усилий, чтобы филиал все-таки был достроен и открыт, а также заместитель главы администрации района по социальным вопросам Алексей ГЕРАСЬКИН.

Мероприятие прошло в удивительно теплой, можно сказать, домашней обстановке. Оно привлекло столько желающих посмотреть на премьерные номера, что некоторым жителям пришлось сходить домой за стульями, поскольку весь зал был занят.

На смену торжественным речам пришли творческие номера, подготовленные как ворсинскими коллективами, так и местными талантами. В программе нашлось место и зажигательным танцам от детского гимнастического коллектива «Олимпия», и народным песням от широко известного ансамбля «Ивушка», и многому другому.

Но самым пронзительным и чувственным моментом стало чтение стихов, написанных коряковским поэтом Владимиром ГУЗЕМ. Помимо автора, их декламировали и юные жители деревни, чем вызвали настоящую бурю аплодисментов.

- Вечер прошло на «отлично», я думаю, со мной согласятся все, кто на нем присутствовал. Для артистов самая главная благодарность и наивысшая оценка - это интерес зрителя. Когда люди вовлечены в происходящее, искренне поддерживают от начала выступления и до самого конца, это непередаваемое чувство. И открытие филиала ДК в Коряково подарило эти эмоции всем нам, - подчеркнула Шилова.

О том, насколько высоко сами жители оценили прошедшее мероприятие, можно судить по тому, что тем же вечером было озвучено предложение считать 25-е октября днем Коряково. Тем более что теперь здесь есть где проводить торжественные гуляния в честь этой знаменательной даты.

Степан ФЕДОРОВ

Другие статьи из рубрики «Событие»