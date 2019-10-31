Работников сельского хозяйства поздравили с профессиональным праздником

Официально день аграриев и тружеников перерабатывающей промышленности отмечается в середине октября. Однако в Боровском районе чествование самых результативных работников произошло лишь на прошлой неделе, и причина тому - шедшая на полях уборка урожая.

Торжественное собрание провели в зале Боровского МВЦ сразу по окончании страды, а поздравить отличившихся собрались первые лица района, творческие коллективы и даже представитель профильного министерства региона.

Сельское хозяйство остается одной из важнейших сфер для развития Боровского района и, согласно статистике областного министерства, показывает отличные результаты в масштабах всего региона.

Подобный успех стал возможен благодаря самоотверженному труду работников всех профильных предприятий, будь то животноводческая ферма или цветник. Отметить вклад тружеников собрались 25-го октября в Музейно-выставочном центре, где помимо общих поздравлений и ярких творческих номеров вручили награды тем, кто в этом году отметился особыми успехами.

Начальник отдела развития сельского хозяйства Боровского района Надежда ДЕМЕНОК обратилась к коллегам со словами благодарности.

- Мы собрались, чтобы поздравить вас с праздником, и я хочу пожелать вам семейного счастья, финансового достатка, умных руководителей. Вы занимаетесь очень важным делом, и этот труд обязательно должен быть отмечен, - подчеркнула Надежда Николаевна.

Также Деменок кратко озвучила итоги прошедшего года. Особенно успешным он выдался для молочных хозяйств. Несмотря на то что таких предприятий на территории района насчитывается всего три, объемы производства постоянно растут, и в региональном министерстве эти результаты даже ставят в пример, подчеркивая, какую работу проводят над качеством производства.

Впрочем, вдаваться в детали и устраивать полноценный доклад в этот день никто не собирался, поэтому было решено перейти к самому главному, а именно - к церемонии вручения почетных грамот. Принять участие в ней пригласили заместителя министра сельского хозяйства Калужской области Наталью ОГОРОДНИКОВУ.

- В сфере сельского хозяйства наш регион развивается очень активно, и большой вклад в это вносит Боровский район. Он один из лидеров нашей области в этой сфере, и мы со своей стороны готовы и дальше делать все, чтобы облегчить работу и жизнь в сельских поселениях. Со следующего года вступает в силу большая государственная программа, которая может кардинально изменить облик сел. Спасибо за ваш труд, умения и способности, - обратилась к собравшимся в зале Наталья Сергеевна.

В этот день благодарственные письма и грамоты получили множество работников самых разных направлений сельского хозяйства. Не забыли и про рядовых тружеников, и про агрономов, и даже бухгалтеров, работающих на предприятиях отрасли. Еще одним сюрпризом стало награждение Надежды Деменок за большой вклад в организацию и проведение международного форума «Хлеб - ты мир», наглядно показавшего успехи Боровского района.

Степан ФЕДОРОВ

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