Анжелика Бодрова: «Статус исторического поселения не должен ущемлять интресы жителей города»

Полгода назад в Боровске сменился глава администрации. На эту должность была назначена Анжелика БОДРОВА. До того, как взять под свое руководство районный центр, она уже имела большой опыт работы юристом в администрации Боровского района и заместителем главы исполнительно-распорядительного органа Балабанова по экономике.

Тем не менее это назначение стало из разряда редких, поскольку в Боровском районе подобные должности преимущественно занимают мужчины. Однако даже за столь короткий срок ей удалось доказать свою конкурентоспособность, значительно преобразив город и взявшись за решение давних и весьма сложных проблем.

В каких начинаниях уже наметилась положительная динамика, а где еще предстоит много и упорно работать, Анжелика Бодрова рассказала «Неделе».

ДЕНЬГИ - В ДЕЛО

- Анжелика Якубовна, ваше назначение на должность главы администрации Боровска пришлось на весьма противоречивый период - начало года. С одной стороны, это прекрасное время, чтобы включиться в работу по благоустройству и показать горожанам свой метод управления. Но, с другой, бюджет и планы на текущий год давно сформированы, а значит, идти приходится курсом, заданным предшественником. Как для вас сложился этот отрезок времени?

- Он был очень насыщенным. Что касается благоустройства по федеральной программе «Комфортная среда», то по ней было благоустроено шесть придомовых территорий на улицах Рябенко, Латышской, Чехова на сумму 9 млн рублей и одно общественное пространство - парк «Картинка» - на более 11 млн рублей. В мае начались работы по его строительству. Конечно, не обошлось без проблем с подрядчиком, с качеством малых форм, которые должны быть установлены на детской площадке. Но моя позиция такова: раз парк называется «Картинка», то он должен быть, как картинка! Поэтому несколько раз «заворачивала» привозимое оборудование, пока нам не предоставили требуемое нами по качеству и комплектации. В результате все, что было запланировано моим предшественником Михаилом Павловичем КЛИМОВЫМ, реализовано. Недавно наш парк был открыт, и горожане с удовольствием проводят время на его территории. Пожалуй, это лучшее одобрение нашей работы.

Что касается планов, задуманных мной, то их тоже удалось реализовать. Когда я в мае приступила к должности, решила, что необходимо подчеркнуть красоту и самобытность города. Тем более, на летне-осенний период в нашем районе было запланировано много мероприятий разного уровня, вплоть до международного форума «Хлеб - ты мир!». Я понимала, что участники этих проектов приедут посмотреть Боровск, а потому хотелось показать его аккуратным и благоустроенным. Для этого пришлось составить план работ по строительству и ремонту дорог и тротуаров, а также решение ряда коммунальных вопросов. Поскольку реализация этих объемов в текущем году ранее не была предусмотрена, пришлось обратиться за финансовой поддержкой к губернатору Калужской области Анатолию Дмитриевичу АРТАМОНОВУ.

- Что конкретно удалось сделать в оперативном порядке? Ведь областной бюджет тоже формируется в конце предшествующего года, и все деньги в нем распределены.

- Регион получил дополнительные средства из федерального бюджета, и у него появилась возможность осуществить ряд планов на территории области. Более 100 млн рублей мне удалось получить на незапланированное ранее благоустройство Боровска. Благодаря этим средствам мы выполнили большой объем работ. Канализовали улицу Пушкина, отыграв контракт стоимостью 24 млн рублей. На федеральные деньги заасфальтировали грунтовые дороги на улицах Молокова, Кузина, Циолковского, Степана Разина и ряд переулков. На улице Калужской завершили дорожный ремонт, начатый в прошлом году. На это Министерство дорожного хозяйства выделило 23 млн руб. На так называемые «собянинские» средства в Боровске на сумму более 15 млн рублей построили тротуары из мраморной плитки на центральных улицах. Также создали условия для пешеходов на улице Некрасова и в районе завода «Вега».

Из-за сложной процедуры, связанной с электронными торгами, мы только сейчас завершаем некоторые работы по благоустройству. Последние из них - канализование, будут закончены в ноябре.

ПЛАН «2020»

- Сейчас уже самое время подбивать хвосты планам на следующий год. Что хотите сделать в Боровске по федеральной программе?

- Мы уже подготовили проект и подали заявку в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Калужской области по линии развития общественных территорий. К нам обратились горожане, проживающие на улицах Некрасова, Калужской, Сенявина с просьбой создать в их микрорайоне парк семейного отдыха. Пожелания боровчан мы услышали и уже защитили этот проект на 2020 год. Помимо этого, будут благоустроены девять придомовых территорий.

- Но «Комфортная среда» не единственная федеральная программа, на участие в которой Боровск претендует.

- Да, мы вновь планируем подать заявку в программу «Малые города России». Скоро нам присвоят статус исторического поселения федерального значения, поэтому мы постараемся пройти в этой номинации, чтобы получить средства на благоустройство площади Ленина. У нас уже есть проект этой территории, и сейчас мы собираем мнение населения, поскольку одним из главных требований для представляемых проектов является поддержка идеи со стороны жителей.

ГРАНИЦЫ РАЗУМНОГО

- Вот мы и подошли к теме, которая год назад наделала много шума. Тогда защитники домов, попавших в список ликвидации, инициировали громкую протестную кампанию федерального уровня. Спустя двенадцать месяцев никаких результатов в части восстановления этих строений не видно. А потому задам вопросы, которые ранее задавала Михаилу Климову: кто и когда будет содержать и восстанавливать сохраненные от сноса дома и не приведет ли статус исторического поселения Боровск к угасанию и дряхлению?

- После громких событий осени 2018-го года было устное распоряжение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о присвоении Боровску статуса исторического поселения федерального значения. Учитывая славное прошлое города, а также наличие объектов культурного наследия, я считаю, что этот статус необходим для их сохранения, но не в тех границах, в которых нам было предложено первоначально.

Заказчиком проекта стало Министерство культуры РФ, а исполнителем, по результатам конкурса, стало ООО «Симагл». Эксперт в области установления границ исторического поселения федерального значения Малышева Анна Вячеславовна в течение года проводила исследования, составляла реестр объектов культурного значения, расположенных на территории Боровска. Ход работ неоднократно обсуждался на совещаниях в Минкульте РФ, и последнее из них состоялось в сентябре. На нем я озвучила позицию жителей города и свою, как главы администрации, объяснив, как, на наш взгляд, должен выглядеть этот проект, чтобы он смог сохранить историческое наследие Боровска, при этом не создавая ненужных неудобств для людей. Поскольку заказчиком проекта является Министерство культуры РФ, то мои замечания ООО «Симагл» принимать отказалось. Поэтому они были отправлены в министерство в письменном виде.

- Возможно, говорить о реакции на эти замечания рано, но озвучить их вы можете?

- Правок много. Во-первых, слишком масштабные границы Боровска были включены в этот проект. Из 24 гектар, составляющих территорию муниципального поселения, 6,5 га - площадь активной застройки. Из них 6 га вошли в границы исторического поселения федерального значения. А из 2100 объектов, расположенных на этой территории, в список имеющих ценность для истории попало 734. Это огромные границы и огромное количество домов, и многие из них не имеют исторической ценности. Ведь в этот перечень вошли дома 2008-2013 гг. постройки.

При этом определение границ влечет за собой целый перечень требований. Например, что в данной зоне строения должны быть не выше двух этажей, фасады зданий выполнены в определенном едином цвете. Поэтому на ограничения, которые создают трудности нашим жителям, мною было указано.

На последнем совещании в Минкульте РФ мы пришли к решению, что в проект будут внесены изменения. Эксперт согласилась, что масштаб границ Боровска самый большой, который когда-либо включали в границы исторического поселения федерального значения. Она обосновала это особенностями ландшафта: у нас много смотровых точек, с которых открывается весь город, и если не вносить всю территорию, то впоследствии на ней могут появиться объекты, которые испортят общий вид поселения. Но получилось, что наряду с домами, имеющими интерес для истории, в предполагаемые границы попали и частные дома, построенные недавно. И их владельцы поневоле стали бы заложниками жестких рамок данной территории.

В ближайшие дни мы ждем, что измененный проект поступит в Минкульт и нам пришлют его для ознакомления и итогового обсуждения. Как только все спорные вопросы будут сняты, Боровску присвоят статус исторического поселения федерального значения.

ПЕРСПЕКТИВЫ «СТАРОСТИ»

- Присвоение статуса - это одна сторона «медали», вторая - сохранение объектов культурного наследия (ОКН), и она упирается в инвестиции, без которых ветхие строения тяжким грузом лягут на городской бюджет. Помнится, год назад защитники домов, определенных под снос, изобиловали идеями по «второму дыханию» для этих объектов. Что сейчас с этими идеями: живы ли они и какова вероятность их воплощения?

- Для начала отмечу, что не все дома, попавшие в 2018 году в список под снос, представляют историческую ценность. Вновь выявленными ОКН из семнадцати были признаны только пять.

От общественных организаций в администрацию пока не поступало никаких предложений. Но это в силу того, что в течение года мы приводили в порядок документы. Поскольку строения, о которых шла речь, имели статус жилых домов, выставить их на продажу под мастерские, гостиницы, кафе и тому подобное, без изменения предназначения, мы не могли. Сейчас на стадии завершения находится их оценка, и мною на 2020 год объекты культурного наследия включены в план приватизации. В ближайшее время я буду связываться с представителями общественных организаций и информировать их о предстоящих торгах, чтобы люди, которые могут стать инвесторами, участвовали в них.

- Дома, о которых идет речь, находятся в границах сформированной застройки, и это вполне привлекательные места для бизнес-проектов. Но статус ОКН накладывает серьезные обременения на владельца. Поэтому возникает вопрос: это интересное предложение?

- Нет, не интересное. На протяжении последних четырех месяцев я приглашаю потенциальных инвесторов, которые могли бы заинтересоваться недвижимостью на территории Боровска, показываю им наши объекты. Но люди, понимая, что эти старые дома им нельзя будет сносить и перестраивать, но при этом необходимо воссоздать изначальный вид и поддерживать ОКН в добротном состоянии, отказываются. Ведь даже для проведения реставрационных работ необходимо пройти долгий и затратный путь историко-культурной экспертизы и согласования с Управлением охраны культурного наследия. Все это делает наше предложение непривлекательным для инвестиций, которые в Боровске в ближайшие годы не окупятся.

Я думаю, такие объекты покупают лишь люди, которые своей целью ставят не выгоду, а идею сохранения старины, те, кто душой кипит этим, понимает историческую ценность объектов. Только они могут пройти долгий путь согласований и реставрации. Но на сегодняшний день такие люди, к сожалению, к нам не обращались.

- В вашей ситуации приходится рассматривать разные варианты, и одним из них мог бы быть тот, который давно с успехом применяют в Европе и начали использовать в России: аренда за один рубль сроком на пятьдесят лет.

- Такую возможность мы тоже рассматривали, тем более что подобный опыт имеется совсем рядом - в Московской области. Но для того чтобы муниципалитет мог пойти данным путем, его имущество должно иметь стопроцентный износ. В нашем случае это не так.

Поэтому сейчас мы постараемся продать наши ОКН через аукцион, но если не получится, то я планирую выйти к Законодательному Собранию с ходатайством о принятии закона, который позволит при определенных условиях сдавать такие объекты в аренду за один рубль. Считаю, что этот правоустанавливающий документ будет полезен многим городам Калужской области.

У нас есть и третий вариант развития событий - концессионное соглашение. По этому принципу в Боровске уже реализован проект по теплоснабжению, и по отношению к объектам культурного наследия его тоже можно применить. Такое соглашение предполагает, что ОКН отдается в аренду на 25 лет, за которые концессионер его восстанавливает и эксплуатирует, но при этом имущество остается в собственности муниципалитета. Этот вариант мы предусматриваем без финансового участия города (на нас останутся только коммунальные платежи), поскольку наш годовой бюджет составляет 60 млн рублей и его хватает только на содержание города.

ТУРИСТИЧЕСКОЙ ТРОПОЙ

- Анжелика Якубовна, темы, которые мы с вами обсудили, касаются перспектив развития туристической привлекательности Боровска. Но уже сейчас городу есть что показать. Одним из центральных объектов является смотровая площадка у памятника адмиралу Сенявину. Но буквально на прошлой неделе горожан возмутило, что доступ на нее оказался закрыт.

- Эта территория уже много лет является частной собственностью. Раньше рядом располагалась автомойка, а нынешняя смотровая площадка была пустырем, заросшим бурьяном. Теперь ею владеет Ирина Александровна Клочкова, которая открыла рядом «Домик счастья». Мы обсудили с ней возможность свободного доступа наших жителей и гостей на смотровую площадку, и она любезно согласилась открыть вход на свою территорию в часы работы «домика». Так что этот вопрос снят, и все желающие могут любоваться видами Боровска без ограничений.

- Не могу не поднять тему Музея боровского купечества, который создала и своими силами содержит потомок старинного рода Евгения Алексеевна Полежаева. Мне кажется, что такой музей должен быть главным в Боровске, ведь он демонстрирует то, чем славился город. Но занимаемое им помещение в цокольном этаже родового дома на улице Ленина, который сейчас по факту является коммунальной квартирой, не позволяет приводить туда массово туристов и развивать сам музей.

- Этот музей уникален не только для Боровского района, но и Калужской области в целом. И я считаю, что он должен быть знаковым объектом. Поэтому на протяжении двух месяцев мы с Евгенией Алексеевной ведем совместную работу, направленную на создание условий для полноценной работы. Конечно, задача стоит непростая, поскольку чтобы дом Полежаевых полностью стал музеем, необходимо расселить шесть квартир. Но я ищу возможность это сделать. Сразу скажу, что вариант с инвестором пугает и Евгению Алексеевну, и меня, поскольку собственник в любой момент может изменить свои планы и выставить на улицу. Следовательно, требуется решение, которое позволит оставить музей в муниципальной собственности. У нас есть варианты решения этой задачи, но пока я не буду их озвучивать. Просто понадеюсь, что все получится.

Беседовала

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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