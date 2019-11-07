Итог ЕГЭ. Выпускник, «заваливший» экзамен, решил стать учителем!

Несмотря на то что выпускные экзамены для учащихся 9-ых и 11-ых классов состоялись еще в начале лета, окончательные их итоги озвучили только сейчас.

Это связано в первую очередь с тем, что часть ребят была отправлена на пересдачу в сентябре, а другие были заняты поступлением в различные образовательные учреждения.

Зато сегодня у курирующих эту сферу чиновников есть полная картина того, как закончился для района минувший учебный год и какие профессии больше всего интересуют современную молодежь.

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ

Всего в этом году через аттестацию проходило 579 учеников 9-ых и 265 выпускников 11-ых классов. Первые итоги были подведены еще летом, однако тогда речь шла в основном об успехах ребят, результатах, которые показали школы района и выводах касательно организационной части.

Отдельной темой для разговора стали ученики, не справившиеся с заданиями итоговых аттестаций. Последняя пересдача для них была организована в сентябре, что можно назвать «финальным аккордом» для ГИА и ЕГЭ в 2019-м году.

Большинство девятиклассников, получивших «двойки», с помощью специально организованных для них курсов смогли подтянуть свою успеваемость, однако 28 человек так и не справились с заданиями экзамена.

- Согласно федеральному закону среднее общее образование является доступным для всех, поэтому даже не справившиеся с ГИА ребята продолжают свое обучение, хоть и были взяты нами на особый контроль. Семнадцать человек из них сейчас получают среднее профессиональное образование, четверо остались на второй год, трое уехали за пределы региона, два человека нашли работу, а еще один был призван в армию, - отчиталась начальник отдела образования Людмила СИЛАЕВА.

Примечательно, что один ученик из этого списка в дальнейшем планирует сам стать учителем и поступил на обучение в кондровский педагогический техникум.

Что касается одиннадцатиклассников, «заваливших» обязательные экзамены ЕГЭ, то таких в районе оказалось всего два человека, которые к тому же в сентябре не пришли на пересдачу и, как следствие, не получат аттестат.

ВСЕ ПРОФЕССИИ НУЖНЫ

Остальные же ребята в большинстве своем без проблем справились с заданиями и сегодня учатся в высших учебных заведениях. Предпочтение ВУЗам отдали порядка 68% выпускников, из которых почти половина поступила на бюджетные места. Еще 22% выбрали для себя средне-профессиональное образование, десять человек отправилось служить в рядах вооруженных сил, шестнадцать - работать, а одна девушка ушла в декретный отпуск.

Говоря же о предпочтениях уже ставших студентами ребят, то больше всего их заинтересовали столичные и калужские университеты. Оставшиеся в родном регионе наиболее часто выбирали КГУ им. Циолковского, филиал РАНХиГС при президенте РФ и обнинский ИАТЭ.

Что же касается Москвы, то здесь «в топе» у районных абитуриентов находятся строительные вузы, однако говорить о том, что у выпускников проснулся интерес к инженерным, а не гуманитарным наукам, пока рано.

Возможно, было бы куда интереснее отслеживать не университет, в который поступают юные боровчане, а конкретный факультет. Ведь в том же МСИ есть целый спектр направлений, не имеющих никакого отношения к строительству и проектированию.

Также было бы не лишним уделить внимание системе профессионального ориентирования, которая на сегодняшний день носит скорее характер информирования учеников о существующих специальностях, нежели полноценного погружения в настоящую работу.

С целью отладить существующий механизм заместитель главы администрации района по социальным вопросам Алексей ГЕРАСЬКИН предложил провести опрос выпускников, закончивших школу лет 5-6 назад, чтобы узнать, воплотились ли их планы в жизнь, и как сейчас складывается их профессиональная карьера.

Впрочем, учитывая общероссийские тенденции, сделать какие-то конкретные выводы у чиновников вряд ли получится. Ведь согласно последней статистике более половины выпускников ВУЗов никогда так и не начинают работать по специальности, указанной в дипломе о высшем профессиональном образовании.

Степан ФЕДОРОВ

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