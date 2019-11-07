Можешь - делай! В Боровском районе подготовились к рождению более пятисот малышей

Одним из показателей благополучного развития территории является рождаемость. В 2019 году Боровский район в этом плане просел. Как отметил заместитель главы администрации Алексей ГЕРАСЬКИН, по сравнению с прошлым годом родившихся на боровской земле малышей стало почти вдвое меньше - 385 детей.

Подобная ситуация не устраивает власти муниципалитета, и чтобы улучшить демографическую ситуацию, здесь решили пойти путем, который уже обкатан в некоторых российских регионах.

ЧТО ВНУТРИ?

Стимулировать боровчан поднажать в вопросе рождаемости боровские власти намерены вниманием со своей стороны. На этот раз оно носит вполне материальный характер и оценивается в семь тысяч рублей. Получив из области внушительный грант, часть средств предложили направить на подарки новорожденным, вручая родителям коробку, наполненную вещами, необходимыми малышу в первые месяцы жизни.

Что должно входить в состав подарка «Я родился в Боровском районе», подробно обсудили две недели назад на расширенном совещании, участие в котором приняли сотрудники администрации, депутаты Районного и Законодательного Собрания, руководители социальных служб и многодетные родители.

В презентованный набор вошло довольно много позиций. Причем каждую из них прорабатывали самостоятельно, делая акцент на универсальность и безопасность. Так, учли тот факт, что большинство родителей заранее приобретает вещи своему малышу на первое время. А потому вся одежда - утепленный комбинезон, ползунки и кофточки -рассчитаны на рост ребенка 56 см и выполнены в виде брюк с манжетами, что позволяет использовать их несколько месяцев. Это касается и «летних» детей, которым утепленный комбинезон окажется впору и в холодное время года.

Помимо одежды в набор вошли пеленка-кокон, хлопковый плед и гигиенические принадлежности - памперсы, влажные салфетки, набор для ухода за кожей, ножницы, термометр, клеенка и погремушка. А упаковкой служит зеленый пластиковый контейнер с крышкой, который впоследствии можно использовать для хранения игрушек.

Районные народные избранники и их коллеги в поселениях поддержали инициативу чиновников, а некоторые даже выступили с предложениями добавить к списку вещей новые позиции. Например, депутат городской Думы Балабанова Светлана ЗАЦАРИННАЯ посчитала, что помимо вещей первой необходимости было бы неплохо дарить небольшой фотоальбом «Я родился в Боровском районе», чтобы было, где хранить снимки самых важных моментов жизни малыша. Идею посчитали интересной, и сейчас финансисты просчитывают, сколько необходимо выделить средств для ее воплощения.

ПЕРВОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Стоит отметить, что, получив одобрение со стороны депутатов Районного Собрания, которые на минувшем 31октября заседании одобрили выделение 3,5 млн рублей на подарки «Я родился в Боровском районе», администрация не стала дожидаться начала нового года, а уже на ноябрь заготовила вручение сюрпризов родителям новорожденных.

6 ноября, когда в родильном отделении ЦРБ состоялась первая выписка этого месяца, семье Колесниковых торжественно вручили зеленый сундучок.

- Очень здорово, что такая инициатива существует, и я уверена, что она будет полезной для всех мам и пап, особенно на первых порах. Уже не терпится заглянуть внутрь, посмотреть, что же именно туда положили, - поделилась молодая мама.

Первая информация о намерениях таким образом оказывать внимание семьям новорожденных боровчан вызвала шквал эмоций со стороны жителей. Подавляющее большинство отметили находчивость и щедрость этого социального проекта. Однако звучали и предложения заменить коробку деньгами. Но такой вариант, тоже рассматривавшийся ранее, не нашел поддержки.

- Выдавая этот комплект, мы можем быть уверены, что он точно пойдет на пользу младенцу, а с деньгами мы не можем быть в этом уверены. К сожалению, нельзя исключать случаи, когда приплачиваемые на ребенка средства родители тратят на личные нужды, - отметил главный врач ЦРБ Владимир ЛОГУТЕНОК.

Согласилась с ним и семья Колесниковых, очень обрадовавшаяся подарку. Малышка с победоносным именем Ника стала третьим ребенком Анны и Андрея, а потому они не понаслышке знают, что такое воспитать малыша и как важно иметь под рукой все необходимое.

К слову, помимо материальной поддержки у нового подарка есть и еще одна функция, о которой человек со стороны догадается не сразу, но для профессионала она абсолютно очевидна.

- Роды в эмоциональном плане - событие непростое, и, само собой, что главный свой подарок родители в этот день держат на руках, но очень важно чувствовать поддержку со стороны. Знать, что государство тоже не остается равнодушным и ценит каждого своего нового гражданина, - отмечает заведующая отделением Валентина АНТОНОВА.

Первый подарок от лица района нашел своих владельцев, и, судя по тому, что этот момент выдался очень теплым и радостным абсолютно для всех сторон, традиция имеет все шансы прижиться в Боровском районе.

Более того, как подчеркнул Владимир Логутенок, сейчас подобная инициатива рассматривается и на уровне региона и то, что у нас эта программа уже начала действовать, может ускорить процесс принятия решения для всей области.

Семен ФРОЛОВ

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