Культурные ожидания. Ремонт балабановского ДК надеются завершить до конца года

На минувшей неделе балабановский Дом культуры вошел в фазу активного ремонта. Фотографии опустевшего зрительного зала, в котором демонтировали кресла, облетели все городские соцсети, став подтверждением того, что осеннего творческого сезона балабановцам ждать не стоит.

Эту печальную мысль скрашивает лишь надежда на хороший результат начатых работ, которые должны придать зданию с 60-летней историей современные комфорт и безопасность.

ВХОДА НЕТ

На сегодняшний день ДК на ул. Капитана Королева является единственным местом культурного притяжения балабановцев. Дом офицеров, расположенный в микрорайоне ул. Дзержинского, играет роль «запасного аэродрома», при этом вовсе не являясь муниципальным объектом. А потому все жители, жаждущие глотка творчества, регулярно посещают главный «очаг культуры», который в этом году погас совсем не вовремя.

Конечно, отвлечься от суеты можно попробовать и в других местах - библиотеке и музее. Однако данные учреждения не в силах составить конкуренцию артистизму и таланту местных танцоров и вокалистов. Им в силу сложившихся обстоятельств приходится радовать своим выступлением зрителей на чужих подмостках, вместе с горожанами ожидая, когда обещанный завершиться к концу года ремонт позволит распахнуть двери в обновленный зрительный зал.

ДЛЯ ТЕПЛА И СВЕТА

Главная проблема ДК - состояние тепловых сетей, которые практически не видели ремонта с момента постройки, а это, между прочим, шесть десятков лет! Но, несмотря на важность именно этих работ, отыграть на аукционе их удалось только на днях.

Далее по процедуре следует подписание контракта и время на закупку расходного материала. Но если даже предположить, что в данном случае все сложится на редкость идеально и выигравшая контракт организация приступит к работам оперативно, быстрого исполнения задания в ДК не ждут: во-первых, предстоит внушительный объем замены теплосистемы; во-вторых, главный акцент делается на качество, которое не должно подвести «культурного старичка» еще лет шестьдесят.

Одновременно с трубами в здании идет тотальное обновление электрики, из последних сил справлявшейся с нагрузкой.

- На данный момент у нас по всему зданию проходит замена электрики. Проводку не трогали уже порядка шестидесяти лет, и фактически вся техника для выступлений, компьютеры в кабинетах и прочее держались на одном проводе. Само собой, это небезопасно и требует замены с учетом возросшей нагрузки. Сейчас необходимо грамотно сделать «разводку», чтобы после ремонта в ДК не возникало трудностей с электроснабжением. С подрядчиком нам очень повезло, работают настоящие профессионалы своего дела. Так что мы на них очень надеемся и ждем, когда работы закончатся, - рассказал директор балабановского ДК Владимир ЗАХВАТОВ.

СВЕРХУ ДОНИЗУ

Третьим направлением ремонта стало обновление зрительного зала. Здесь полностью заменят покрытие на стенах и потолке. Что касается пола, то хотя изначально он тоже входил в план работ, после проверки его состояния выяснилось, что доски как основного, так и чернового слоя все еще в отличном состоянии. А потому решили не тратить деньги впустую, ограничившись лишь укладкой огнеустойчивого линолеума.

- В любом ремонте случаются какие-то задержки, изменения и прочие нюансы, о которых не задумывались, когда работа только начиналась. Это абсолютно нормально, и мы стараемся максимально быстро решать все возникающие вопросы. Хочется, конечно, чтобы все было сделано как можно быстрее, но, с другой стороны, лучше подождать, сколько требуется, чтобы потом на долгие годы забыть о ремонтах, и в привычном режиме радовать наших зрителей творческими мероприятиями в стенах Дома культуры, - отметил Владимир Валерьевич.

Иван КРЕЧЕТ

Другие статьи из рубрики «В работе»