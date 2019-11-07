Деньги в дыры

Ветхие дома - одна из проблем, которая объединяет все без исключения российские города. Решать ее призвана федеральная программа, помогающая органам местной власти создавать условия для расселения граждан, проживающих в потенциально опасных квартирах. Но, несмотря на то что темпы строительства в стране имеют хорошие показатели, это не ускоряет процесс сокращения аварийного жилфонда.

Для того чтобы включить дом в федеральную программу переселения из ветхого жилья, требуется пройти долгий путь, включающий в себя проведение экспертизы, получение заключения о процентном износе строения и постановке в очередь ожидания на получение компенсации для приобретения новой квартиры. Все это время людям приходится ждать лучших времен на своих непригодных для полноценной жизни квадратных метрах.

В этом году в Боровском районе счастливое новоселье ожидает тех, кто долгие годы мучился в балабановских ДОСовских домах на ул. Дзержинского. А в Боровске, при содействии главы администрации, удалось приблизить расселение дома с обвалившимся потолком на два года раньше предполагавшегося срока. Но когда аналогичная радость нагрянет к остальным гражданам, проживающим в изношенных домах, но не включенных в программу расселения, - сказать сложно.

Особые опасения в этом вопросе вызывает инициатива федерального Минстроя, который недавно предложил жилье с износом до 70% ремонтировать за счет граждан. Делать это предлагается в качестве временной меры, до тех пор, пока дом не включат в соответствующую программу. Но нам ли не знать, что нет ничего более постоянного, чем временное?

Латать дыры в старых постройках предполагается и с участием региональных и местных бюджетов. К слову, такая практика уже имеется на территории Тюменской области и Пермского края. Однако разработку этой программы предполагают отдать на добровольчество самим регионам, которые сами вольны решать - протягивать рубль помощи жителям ветхих домов или нет.

Главное опасение от этой инициативы кроется в том, что каждый ремонт, как поход к косметологу, дает эффект обновления. Не долгосрочный и не радикальный. Но этого вполне может хватить, чтобы снизить процент изношенности дома и отдалить время его постановки в очередь на расселение.

Найдет ли эта инициатива поддержку парламентских фракций, загадывать сложно. Пока первые комментарии на эту идею вселяют надежду, что здравый смысл возьмет верх над скупостью, которая в любой момент может обернуться для муниципалитетов очередной обвалившейся крышей.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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