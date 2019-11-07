Районный бюджет поддержит одиноких стариков

На минувшей неделе депутатам Районного Собрания и представителям администрации предстояло решить важный вопрос - куда потратить деньги, полученные в рамках гранта за успешную экономическую работу органов самоуправления.

Главное условие - направить средства на социальные проекты, при этом чиновники могли распоряжаться этой суммой самостоятельно, но все равно решили вынести свои предложения на суд парламентариев, которые поддержали необходимость дополнительно профинансировать одно из наиболее проблемных направлений.

Часть средств из 11,5 миллионов, поступивших в качестве гранта в Боровский район, было предложено направить на уход за «тяжелыми» одинокими стариками. К сожалению, многие из них вынуждены самостоятельно справляться со своими проблемами, поскольку персонал Центра социальной помощи гражданам пожилого возраста физически не может обеспечить каждого нуждающегося круглосуточным уходом.

Как отметил возглавляющий этот центр депутат РС Василий ИСАЕВ, сегодня в учреждении отмечается нехватка рабочих рук и потому решение выделить дополнительное финансирование для расширения штата очень своевременное.

- Нам бы хотелось не раскидывать деньги на мелкие нужды, а потратить на значимый проект. Поэтому решили направить их на уход за лежачими больными, поскольку заложенных в областном бюджете средств на эту работу недостаточно, - отметила главный финансист района Анна ГОРЯЧЕВА.

В том, что эта мера положительно скажется на жизни стариков и инвалидов, сомневаться не приходится, но в то же время возникает закономерный вопрос - что будет дальше?

Выделенных из областного гранта средств должно хватить на следующий год, но потом деньги все равно придется искать в бюджете района. Ведь выполнять даром этот тяжелый труд никто не согласится.

Впрочем, парламентарии прекрасно понимают эти перспективы и важность социальной проблемы, поэтому, скорее всего, областные средства стали необходимым «первым шагом» в ее решении, а если за ним последует улучшение ситуации, то финансирование на зарплаты сиделкам все-таки будет найдено.

Степан ФЕДОРОВ

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