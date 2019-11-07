От чистого сердца

Ермолинский стадион преобразился благодаря энтузиазму местных спортсменов

Содержание и развитие спортивных объектов в поселениях - дело для бюджета довольно затратное. И хотя чиновники стараются по возможности выделять дополнительные средства, воплотить в жизнь все мечтания поклонников здорового образа жизни - задача практически невыполнимая.

Однако даже несмотря на это находятся энтузиасты, готовые даже без миллионных вложений приложить все усилия, чтобы все желающие имели возможность тренироваться и достигать новых высот. К числу таких относится директор стадиона «Труд» в Ермолине Никита ЖЕРЕБЦОВ, который вместе с командой единомышленников буквально вдохнул в спортивный объект «вторую жизнь».

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

На сегодняшний день в Боровском районе, пожалуй, не существует аналогов ермолинскому стадиону «Труд». Потенциал у объекта колоссальный, и ни одно спортивное сооружение не имеет в своем распоряжении столько земли, где можно было бы разместить объекты для проведения тренировок.

К сожалению, долгие годы открывающиеся перспективы мало заботили руководство муниципального учреждения, и лишь в последние три года здесь стали заметны перемены в лучшую сторону. Во многом они связаны с назначением на пост директора Никиты Жеребцова, который сразу же активно взялся за приведение всех подшефных объектов в надлежащий вид.

Сегодня при входе в спортивный зал не верится, что на это свежеотремонтированное помещение несколько лет назад нельзя было взглянуть без слез.

- Краска местами не просто облупилась, а обвалилась, и это не только в коридорах, а по всем кабинетам. Что было в тренажерном зале, даже вспоминать страшно. В таком ужасе работать было невозможно, поэтому начали с этой проблемы. Нашли спонсоров, а весь ремонт делали своими руками - зачищали, белили, красили. Как видите, до сих пор держится! Просто нужно было приложить руку. И так в большинстве вопросов, которые считались «проблемными», - рассказывает Никита Александрович.

Всем известно, что «театр начинается с вешалки», но то же самое можно сказать и в отношении спортивных объектов. В старый, разваливающийся спортивный зал желающих ходить было немного, зато сегодня горожане предпочитают его платным фитнес-клубам.

Еще одной проблемой стала нехватка спортивного инвентаря, на закупку которого требовались дополнительные средства. Как оказалось, их можно найти в бюджете города, если не ждать «манны небесной», а обратиться к чиновникам и депутатам напрямую.

- Наши спортсмены традиционно показывают очень хорошие результаты, но выступать им раньше приходилось в манишках. Поговорили с администрацией, потом меня пригласили на заседание городской Думы, и депутаты единогласно поддержали просьбу купить форму и инвентарь, - вспоминает Жеребцов.

ВСЕМ МИРОМ

Впрочем, несмотря на поддержку со стороны местных властей, многое ермолинским спортсменам приходится делать самостоятельно. Своими силами была приведена в порядок трибуна на стадионе. Там заменили старые доски новыми и обновили краску. Хоккейная коробка, где тренируется единственная в районе команда, выступающая на областном первенстве, еще пару лет назад представляла собой жалкое зрелище. Зато сегодня выглядит как новая: добровольцы залатали все имеющиеся дыры и обновили внутреннюю поверхность бортов, при этом подобрав такой материал, чтобы он не выбивался из общей цветовой гаммы.

Отдельно стоит сказать про площадку для воркаута, которую активисты установили при участии спонсоров. Сегодня здесь каждый день можно увидеть массу поклонников уличного спорта, а подобные конструкции в будущем планируется разместить и в других микрорайонах города. В этом году приобщиться к этой дисциплине уже могут жители Русинова, а к концу года такие площадки появятся и в ОПХ, где уже залили под них основу.

- Само собой, в дорогостоящих проектах мы без администрации никуда, но есть вещи, которые можно сделать своими силами. У нас в коллективе есть костяк активных ребят, они всегда готовы помочь с ремонтом или уборкой. И сам я, честно говоря, считаю, что если уж обращаюсь за помощью к друзьям или сотрудникам, то не должен стоять в стороне. Директор ты или нет, все вместе собираемся и решаем задачу, - отмечает Жеребцов.

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ

Масштабных задумок у руководства стадиона тоже хватает. В этом году рядом с полем появится площадка для мини-футбола, очень похожая на ту, что была построена в Совьяках. Под нее уже разровняли грунт и уложили щебень. До конца года предстоит закрыть вопрос с укладкой покрытия и установкой ограждения. За счет сэкономленных средств также планируется осветить объект, чтобы спортсмены могли играть даже в вечернее время.

- На следующий год у нас намечена очень большая и важная работа - обновление забора вокруг стадиона. Необходимость в этом назрела давно, и после того, как мы установили видеокамеры, было бы странно оставить ржавый, давно уже вышедший из строя забор. К тому же после того как территория будет огорожена, наш футбольный клуб наконец-то сможет получить разрешение проводить матчи на своем домашнем поле, - поясняет Никита Александрович.

Воплощение этих планов в жизнь выведет ермолинский спорт на совершенно новый уровень, особенно в части футбола. Уже сегодня, чтобы записать на занятия всех желающих мальчишек, пришлось открыть дополнительную секцию. И, вполне возможно, что успех этого года, когда ФК «Ермак» принес Боровскому району бронзу областного первенства, перестанет восприниматься как невиданный триумф, а станет лишь первой ступенью в череде больших побед.

Степан ФЕДОРОВ

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