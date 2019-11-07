Дайджест

БОРОВСКИЙ БОКСЕР СТАЛ ЛУЧШИМ НА РИНГЕ

В первых числах ноября в Ферзиковском районе прошел Турнир по боксу на Кубок Главы администрации.

Участие в соревнованиях приняли 130 спортсменов из Москвы, Тулы, Серпухова, Кондрова и других городов. Боровск же был представлен боксером СШ «Звезда» Дмитрием САВЧЕНКО, занимающегося под руководством тренера Имиля ИКСАНОВА.

По итогам боев Дмитрий оказался на голову сильнее своих оппонентов и вернулся домой с наградой высшей пробой.

ЮНЫЕ ТЕННИСИСТЫ УСПЕШНО ВЫСТУПИЛИ НА ПРЕСТИЖНОМ ТУРНИРЕ

На минувших выходных представители Боровского района приняли участие в Открытом юношеском турнире по настольному теннису «Кубок Верхневолжья-2019".

Наши спортсмены сошлись в матчах с лучшими представителями других регионов и даже в такой жесткой конкуренции смогли продемонстрировать более чем достойный результат.

Лучше всех себя показали Александр РАХМАТОВ и Данила МИХАЙЛОВ занявшие третьи места в своих возрастных категориях.

ШАХМАТИСТЫ РАЙОНА СРАЗИЛИСЬ ЗА ЗВАНИЕ ЛУЧШЕГО ИГРОКА

Подошел к концу чемпионат Боровского района по классическим шахматам. В ходе турнира лучшие из практически всех поселений померились силами в старинной игре, чтобы выявить лучшего из лучших.

В конечном итоге на пьедестале оказалось двое представителей Ермолина - 3-е место занял Николай ПОЛКОВНИКОВ, а на ступень выше оказался Иван ЧЕРНИКОВ. Медаль высшей пробы заполучил Александр ВЫСТАВКИН из Балабанова.

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