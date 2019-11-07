БОРОВСКИЙ БОКСЕР СТАЛ ЛУЧШИМ НА РИНГЕ
В первых числах ноября в Ферзиковском районе прошел Турнир по боксу на Кубок Главы администрации.
Участие в соревнованиях приняли 130 спортсменов из Москвы, Тулы, Серпухова, Кондрова и других городов. Боровск же был представлен боксером СШ «Звезда» Дмитрием САВЧЕНКО, занимающегося под руководством тренера Имиля ИКСАНОВА.
По итогам боев Дмитрий оказался на голову сильнее своих оппонентов и вернулся домой с наградой высшей пробой.
ЮНЫЕ ТЕННИСИСТЫ УСПЕШНО ВЫСТУПИЛИ НА ПРЕСТИЖНОМ ТУРНИРЕ
На минувших выходных представители Боровского района приняли участие в Открытом юношеском турнире по настольному теннису «Кубок Верхневолжья-2019".
Наши спортсмены сошлись в матчах с лучшими представителями других регионов и даже в такой жесткой конкуренции смогли продемонстрировать более чем достойный результат.
Лучше всех себя показали Александр РАХМАТОВ и Данила МИХАЙЛОВ занявшие третьи места в своих возрастных категориях.
ШАХМАТИСТЫ РАЙОНА СРАЗИЛИСЬ ЗА ЗВАНИЕ ЛУЧШЕГО ИГРОКА
Подошел к концу чемпионат Боровского района по классическим шахматам. В ходе турнира лучшие из практически всех поселений померились силами в старинной игре, чтобы выявить лучшего из лучших.
В конечном итоге на пьедестале оказалось двое представителей Ермолина - 3-е место занял Николай ПОЛКОВНИКОВ, а на ступень выше оказался Иван ЧЕРНИКОВ. Медаль высшей пробы заполучил Александр ВЫСТАВКИН из Балабанова.