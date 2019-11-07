07.11.2019

Ворсинская «Улыбка» вновь очаровала зрителей



Юные участники Народного самодеятельного вокального ансамбля «Улыбка», созданного на базе Дворца культуры села Ворсино, в очередной раз продемонстрировали свой талант на столичной сцене. Туда юных талантов под руководством их наставника Марины  ГРИГОРЬЯН не первый раз приглашает Дирекция Центрального Дома ученых Российской Академии наук.

На этот раз в сопровождении симфонического оркестра им. А.П. Бородина под руководством дирижера, профессора МГК им. П.И. Чайковского Павла ЛАНДО в их исполнении прозвучал цикл песен о Калужской земле, в которых отразилась вся ее история, беды, боль  и радость. Прошлое перекликалось с настоящим, слезы потерь - со слезами радости от побед. Проникновенное исполнение песен участниками ансамбля никого в зале не оставило равнодушным. После каждого номера программы звучали бурные овации и восторженные выкрики «браво» и «молодцы». И артисты, даже самые маленькие, оправдывая название ансамбля, расточали широкие улыбки залу.

Вместе с залом участники коллектива «Улыбка» дружно поддержали аплодисментами главу администрации МО СП село Ворсино Георгия ГУРЬЯНОВА, поблагодарившего Павла Ландо за оказанную честь, за дружбу с коллективом ансамбля, за любовь к поселению Ворсино и вручившего в подарок партитуры исполненных песен.

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