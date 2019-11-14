А вонь и ныне там. Из деревни Куприно так и не вывезли разлившиеся химикаты

Минувшим летом деревня Куприно привлекла к себе внимание всего Боровского района. Виной тому стало расположенное на окраине населенного пункта старое овощехранилище, где прежним собственником были складированы емкости с химикатами. Неизвестные проникли внутрь здания и перевернули одну из бочек, которая начала источать зловония. Местные жители, естественно, забили тревогу.

Ситуацией активно занимались местные и районные власти, представители МЧС, регионального Министерства природных ресурсов и банка, владеющего участком в настоящий момент. По итогам работы комиссии был разработан план, согласно которому избавить купринцев от неприятного соседства должны были еще в сентябре. Но за окном уже ноябрь, а дело так и не сдвинулось с места.

ДОЛГАЯ ИСТОРИЯ

Стоящее на окраине деревни здание у местных жителей давно стало ассоциироваться с неприятностями. В прошлом году здесь накрыли подпольный цех, где разливали «левый» алкоголь. После того как производство было ликвидировано, пришло время очистить прилегающую территорию, которая больше напоминала свалку. В ходе работ обнаружили множество различных емкостей без какой-либо маркировки.

Эту необычную находку решили убрать внутрь бывшего овощехранилища, где бочки благополучно стояли до июля 2019-го года, когда кто-то проник внутрь помещения и перевернул несколько из них. Распространившийся с окраины деревни едкий запах обеспокоил местных жителей, которые начали обращаться во все инстанции с просьбой разобраться в ситуации и навести порядок.

В последующие пару дней объект посетили и местные власти, и сотрудники МЧС, и даже представители Министерства природных ресурсов региона. Поставить финальную точку должна была специально организованная для ликвидации проблемы межведомственная комиссия, в состав которой вошли спасатели, полиция, СЭС, Росприроднадзор, чиновники и нынешний владелец участка - компания «МТС-Банк».

Итогом ее работы стало решение, согласно которому компания-собственник при поддержке районной администрации займется вывозом отходов. Ориентировочным сроком для этого был назван сентябрь, а до тех пор представитель банка обещал навести порядок на территории и заблокировать все входы и выходы из здания.

СПОРНЫЙ ИТОГ

Однако сегодня, когда за окном ноябрь, становится очевидно, что план дал сбой. Территория вокруг овощехранилища, действительно, преобразилась - исчезли подозрительные пятна там, где ранее уже успели разлить содержимое бочек, убран мусор. Двери также заблокированы при помощи вкрученных саморезов, а вот с окнами вышла промашка. Большая их часть действительно заколочена досками, но то, которое находится рядом со входом, уже, судя по всему, успели сломать, и при желании через него вполне можно забраться.

Впрочем, куда более волнует тот факт, что остается нерешенной главная проблема, ведь бочки все еще находятся внутри здания. Да, проверка образцов, взятых Министерством природных ресурсов, присвоила веществам 3-4 классы опасности, а значит, прямую угрозу жизни человека они не несут. Но кто поручится, что не найдется очередного «героя», который, забравшись внутрь, не вытащит и разольет их на земле. К тому же пробы брались лишь из открытых емкостей, а что скрывается в закупоренных бочках, не знает никто.

Все это очень беспокоит местных активистов, которые пытаются добиться вывоза отходов с самого лета, но так и не могут сдвинуть дело с места. Разводит руками и глава администрации сельского поселения Николай ГАЛЕНКОВ, напомнивший, что по итогам работы комиссии ситуация была взята на контроль районных властей и местные чиновники ее решением не занимаются.

НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Ответственные же лица в свою очередь тоже не торопятся приходить на помощь местным жителям, в свою очередь ссылаясь уже на собственника в лице «МТС-Банка».

Так, например, в ответе на обращение активистки Ольги КАЗАНЦЕВОЙ заместитель главы администрации района Алексей СТЕПАНОВ, в августе лично выезжавший в Куприно и активно участвовавший в работе комиссии, подчеркнул, что банк намерен провести тендер по разработке паспортов химикатов и заняться их дальнейшей утилизацией, но эта работа задерживается по непредвиденным причинам.

Формулировка достаточно размытая, поэтому мы обратились к Алексею Евгеньевичу за более конкретной информацией.

- Наши августовские договоренности остаются в силе, «МТС-Банк» действительно намерен провести все процедуры, но произошла задержка из-за того, что отвечающий у них за эту работу человек попал в больницу. Ситуация находится у нас на контроле, и вещества будут утилизированы. Просто в данном случае речь идет о переносе сроков исполнения, - пояснил Степанов.

По итогам же жителям остается лишь уповать на то, что в администрации и правда намерены поставить точку в решении этой проблемы, и бочки с их содержимым покинут Куприно хотя бы до конца этого года. В противном же случае есть риск в очередной раз попасть в ситуацию, когда все стороны просто перекладывают ответственность друг на друга, вместо того чтобы принимать реальные меры.

Степан ФЕДОРОВ

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