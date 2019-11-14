Собачий вопрос. Балабановцы жалуются на свору, которая вторую неделю бегает по городу

Тема бродячих собак в Боровском районе не теряет своей актуальности. Ежемесячно она всплывает в разных населенных пунктах и становится предметом жарких споров между зоозащитниками и не желающими быть покусанными гражданами.

В этот раз она всколыхнула Балабаново, где собачья свора вторую неделю бегает по городу, вызывая опасения жителей за свою безопасность.

НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ

Обострение «собачьей» проблемы носит сезонный характер. Каждую осень она становится одной из главных, и виновниками ее являются, естественно, не животные, а люди. Именно они заводят на летний период милых щенят для забавы своих детей или охраны приусадебных участков, и с окончанием дачного сезона беспощадно вышвыривают вчерашних любимцев на улицы.

К этой проблеме добавляется еще одна - безответственность владельцев собак, которых отпускают на самовыгул. Животные сбиваются в стаи и такой смешанной компанией из беспризорников и домашних псов бегают по улицам. Да, они нечасто нападают на прохожих, но от врожденного страха зубастой опасности это не спасает. Поэтому жители населенных пунктов начинают бить тревогу, требуя защитить их от потенциальных агрессоров. И, несмотря на то, что животные, вроде, и не преследуют цели навредить человеку, администрациям поселений приходится реагировать на такие заявки, поскольку именно чиновники отвечают за такую безопасность.

ОДНА НА ВСЕХ

Однако имея на своих плечах ответственность, органы власти не располагают рычагами, которые оперативно могут повлиять на ситуацию. Было время, когда в каждом муниципалитете существовали свои подразделения ЖКХ, и отлов собак возлагался на них. Но теперь МУПы в большинстве своем ликвидированы, полномочия по отлову бездомных животных переданы районным органам власти, а заниматься этой работой закон разрешает только лицензированным организациям.

В Калужской области есть лишь одна такая компания, которая базируется в региональном центре. Да и она получила права на отловы исключительно на торгах, где смогла предложить наиболее выгодные условия по цене, но не по оперативности.

Как поясняют районные специалисты, курирующие данное направление, у подрядной организации имеется всего две машины, на которых они выезжают на заказы по всему региону. Если нет информации о том, что животное заражено бешенством, то ловцы не действуют сиюминутно. Они стараются объединить заказы соседних районов, чтобы за один выезд отработать несколько «точек». А потому, ждать быстрой реакции на заявки поселениям не приходится. Например, в балабановском случае информация о собачьей стае поступила в понедельник, а визита бригады из Калуги ждали только к четвергу-пятнице.

СВОИМИ СИЛАМИ

Сложа руки, органы власти, конечно, не сидят, и пытаются найти выход из сложившейся ситуации. Однако закон о жестоком обращении с животными на территории России пока мало кого пугает из-за отсутствия его применения. Следовательно, искать варианты приходится в ином направлении - изменении принципа работы отлова бродячих животных.

Сейчас регион прорабатывает документ, который гипотетически должен исправить ситуацию. Он предполагает, что районы на своих территориях смогут организовать этот процесс по полному циклу, включая отлов и передержку. Функцию по отлову предполагают возложить на ермолинское «КТС», в обязанности которого уже вменили благоустройство придорожных территорий. И вроде бы, в новом 2020 году боровчане смогут вздохнуть свободно. Но ожидание от грядущих перемен может разбиться о подводный камень все тех же электронных торгов, на которых, согласно закону, продолжат разыгрывать этот муниципальный контракт. И смогут ли ермолинские коммунальщики его выиграть - неизвестно

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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