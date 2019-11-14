14.11.2019

Администрация Балабанова завладела газовой трубой



На минувшей неделе балабановский муниципалитет стал владельцем полутора сотен метров газовой трубы. Ее безвозмездно в собственность города передал местный предприниматель, который ранее отказался за собственные средства убрать проходящие по воздуху трубы под землю. Теперь это придется сделать за бюджетные средства.

В текущем году в Балабанове приступили к реализации проекта благоустройства привокзальной площади. Это весьма крупный проект, охватывающий не только место посадки-высадки пассажиров автобусов, но и примыкающие территории.

С одной стороны она пролегает вдоль железнодорожной кассы, упираясь в границу муниципального рынка. В конце октября подрядная организация здесь заменила асфальтное покрытие.

В другом направлении, уходящем в сторону нефтебазы, также заменен асфальт на проезжей части и обустроен тротуар. Теперь  планируют убрать в землю газовую трубу, поле чего по конкурсу передать ее одной из ресурсоснабжающих организаций.

Отметим, что проект благоустройства указанной территории призван не только сделать центр города более привлекательным, но и безопасным. Для этого планируется внести изменения в схему движения транспорта, построив отрезок дороги вдоль административного здания ООО «Союз-центр». Таким образом, въезжая через площадь, легковые машины будут «уходить» на перекресток улиц Боровской и Лесной.

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