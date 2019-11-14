Крыша сомнений. Филиал ЦФиС залатали целлофаном

На современном сленге лайфхак означает житейскую мудрость или совет, как справиться с некой бытовой ситуацией быстро и дешево. По сути, одно это слово заменило длинную русскую поговорку «голь на выдумки хитра», смысл которой до сих пор лежит в основе решения проблем в боровских муниципалитетах.

Опираясь на нее, в балабановском Центре физкультуры и спорта несколько лет назад попытались справиться с дырявой крышей. Однако сейчас это в буквальном смысле вылилось в другую проблему.

КАК СМОГЛИ

Два года назад в филиале Центра физкультуры и спорта г. Балабаново, расположенном на ул. Московской, прохудилась крыша, и чтобы экстренно устранить проблему, директор муниципального учреждения Павел БУРЦЕВ с помощниками отремонтировали ее куском целлофана. Эту историю депутат Людмила СУХАНОВА вспомнила на днях, когда в проекте бюджета, сверстанного не только на 2020 год, но и на пятилетний плановый период, не обнаружила в следующем году средств, заложенных на ремонт здания на ул. Московской.

В нем одну дырявую крышу делят между собой спортсмены и социальные работники. У обоих особые подопечные - дети и пожилые люди, а потому вопрос не то что комфорта, - безопасности, встревожил Людмилу Михайловну, которая проводит в данном помещении занятия с юными балабановцами.

По словам Сухановой, временная попытка устранить протечку, согласно русской поговорке, превратилась в постоянную. И хотя желаемого эффекта усилиями директора ЦФиС добиться удалось, проявился эффект побочный. Как рассказала Людмила Михайловна, «кровельный» материал спортивные ремонтники вывели наружу, чтобы вода по целлофану стекала с крыши вниз. Но устремившись в заданном направлении, влага стала попадать на стены старого здания, когда-то выполнявшего функцию детского сада. В результате кирпичная кладка от сырости проросла грибком, испарениями от которого дышат разновозрастные посетители социальных и спортивных кружков и секций.

Описав всю историю с крышей, депутат поинтересовалась: каковы планы по поводу ее ремонта и почему администрация отодвинула эти работы аж на 2023 год?

ДОРОГАЯ ЗАТЕЯ

Комментируя столь далекие планы по финансированию дырявой проблемы филиала ЦФиС на ул. Московской, начальник финансово-экономического отдела администрации города Наталья ГУСАКОВСКАЯ пояснила: сейчас расходные статьи бюджета формируются исходя из собственных доходов, а их совсем немного. Поэтому все внушительные траты в проекте занесены в перспективный план. Когда город получит дотации регионального бюджета, распределение этих средств вынесут на обсуждение депутатского корпуса. И тогда народные избранники будут вольны направить деньги на те работы, которые посчитают необходимыми выполнить в 2020 году, в том числе и на ремонт проблемной крыши.

Глава администрации Сергей ГАЛКИН своего финансиста поддержал, добавив, что надо честно смотреть на ситуацию. А она такова, что собственных средств бюджета муниципалитету хватает лишь на содержание и ремонт своего имущества, а также зеленое хозяйство. Любые масштабные работы требуют вложений, которые без помощи регионального и районного «кошельков» решить сложно.

Что касается состояния кровли в здании, занимаемом филиалом ЦФиС на ул. Московской, то текущим ремонтом шиферной крыши проблему не решить. Там необходим ремонт капитальный, с заменой перекрытий и укладкой современного кровельного материала. Такие работы обойдутся городу в круглую сумму. А между тем стоит подумать: целесообразно ли вообще вкладывать большие средства в старое здание? Вполне возможно, проще его снести и построить новый объект?

В результате итог разговора остался таким же открытым, как и дыра в крыше бывшего детского сада. А учитывая, что в настоящее время у муниципалитета много планов по строительству крупных объектов, таких как ФОК и Культурный центр, появление на месте одноэтажного «старичка» на ул. Московской нового здания даже в долгосрочной пятилетней перспективе не предвидится. А потому депкорпусу еще предстоит вернуться к теме дыры и, вероятно, вбухать в нее не один миллион рублей.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Другие статьи из рубрики «ЖКХ»