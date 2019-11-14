Почет при жизни. Мнение горожан потеснили ради признательности ветерану

Одна из улиц микрорайона на гагаринском поле будет названа в честь пионера-героя Вани АНДРИАНОВА. Такое решение депутаты балабановской Городской Думы приняли на внеочередном заседании, состоявшемся 11 ноября.

Для того чтобы вынести это решение, местным парламентариям пришлось не только откорректировать правоустанавливающий документ, но и сделать рокировку в выборе горожан.

ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ НАЗЫВАЕМ

Балабаново не так активно строится на своих свободных территориях, а потому вопрос с наименованием новых улиц здесь встает нечасто. Когда же такая необходимость появляется, то все проходит малозаметно для большинства горожан, которые проявляют слабую активность на предложение делиться идеями по названиям или голосовать за предложенные варианты. Но на этот раз вполне мирная инициатива не обошлась без возмущений со стороны некоторых балабановцев. А поводом для этого стало решение депутатов присвоить улице имя человека, который в рейтинговом голосовании оказался на третьей позиции.

Речь идет об улице, которой фактически на карте города еще нет, ее только планируют застроить. Однако вот-вот начнется прокладка принципиально важного участка автодороги за микрорайоном «Белорусский квартал». Она возьмет свое начало от трассы А-108 и, пройдя напрямую по полю, повернет в сторону строящейся школы. Безымянным этот объект быть не может даже в проектной документации, а потому горожанам было предложено поделиться мыслями: как назвать пока еще пустую улицу, которая появится вдоль новой автодороги?

Поступившие идеи вынесли на рейтинговое голосование в соцсети, и по его итогам на первом месте оказалось имя первого настоятеля храма Иоанна КРОНДШТАДТСКОГО Андрея КУЛИКОВА. Вторую позицию горожане отдали названию «Дружбы народов». На третьей - оказалось имя «Константина ЦИОЛКОВСКОГО», а на четвертой - «Пионера-героя Вани АНДРИАНОВА».

РЕЙТИНГ ПОБЕДЫ

Первоначальное рассмотрение итогов народного голосования прошло на комиссии по городскому хозяйству. Но, ознакомившись с результатами, депутаты сделали свой выбор, который некоторые балабановцы посчитали несправедливым, поскольку он произвел рокировку среди претендентов на улицу.

Объяснить позицию профильной комиссии пришлось ее председателю Светлане ЗАЦАРИННОЙ. По ее словам, она и коллеги сочли свой выбор справедливым в преддверии 75-летней годовщины Победы.

- 9 мая мы будем отмечать большой праздник, имеющий огромное значение для нашей страны. И в этот год задача каждого из нас - максимум уделить внимания живым свидетелям Великой Отечественной войны. Иван Федорович Андрианов - герой, который живет рядом с нами. О его подвиге нашим детям рассказывают в школах. И мы считаем, что присвоение улице города имени этого легендарного человека при его жизни - малое, что мы можем сделать в качестве своей благодарности ему, - отметила депутат.

Ее коллега Александра ГРАНКОВА добавила, что новая улица пройдет именно в том месте, где, будучи пионером, Ваня Андрианов совершил свой подвиг. А потому увековечивание его имени здесь логично и оправданно.

На голосовании по данному вопросу депутаты единогласно высказались за предложение своих коллег. Это решение было вполне ожидаемо, поскольку ранее, чтобы сделать это, парламентарии внесли изменения в Правила, которые разрешали присваивать имя человека объектам лишь через три года после их кончины.

Между тем председатель комиссии по горхозу отметила, что рейтинговое голосование жителей не должно быть аннулировано и вариантами, набравшими наибольшее количество голосов, нужно назвать улицы, которые также появятся на гагаринском поле. Это предложение думцы тоже единогласно поддержали.

Иван КРЕЧЕТ

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