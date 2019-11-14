Телефонная зависимость

Телефон давно перестал быть роскошью. Сейчас это необходимость, без которой современный человек не представляет своей жизни. Да что там, практически у каждого второго из нас часть жизненных событий происходит с участием мобильного устройства. Именно с его помощью мы общаемся с друзьями и коллегами, следим за происходящими в мире событиями, строим планы и открываем новые перспективы.

Конечно, замыкать себя в погружении в такой мини-компьютер неправильно, ведь окружающая нас действительность не менее увлекательна и информативна, а потому общество пытается ограничить контакт с интернет-пространством. Например, в начале учебного года все школы получили рекомендации изымать у учеников телефоны, чтобы они не отвлекали от образовательного процесса. И доля разумного в этой идее есть. Но не стоит забывать, что не механическое устройство мешает ребенку грызть гранит знаний. Причина кроется в банальной лени и нежелании учиться, а мобильник - всего лишь альтернатива вчерашним рисункам в учебниках и плевкам через трубочку бумажными шариками в одноклассников.

На этой неделе повод порассуждать о телефонной зависимости дали подписчики нашей группы в «ВКонтакте». Под постом о внеочередном заседании Городской Думы я поместила фото с этого рабочего совещания. И кто-то в своем комментарии сделал акцент не на суть рассматриваемых вопросов, а на мою коллегу Екатерину БЕРЕЗОВУ, которая в тот момент держала в руках телефон. Внимание читателя, стоит отметить, оказалось избирательным. Ведь на данном фото в мобильное устройство смотрит не только она. Как минимум я сделала это фото на свой телефон, а потом сразу выложила его вместе с постом в группу «Новости Боровского района».

Здесь повторю то, что я ответила на упрек в адрес моей коллеги в нашем сообществе. Делать по фотографии выводы о том, насколько полноценно работает депутат на заседаниях, мягко говоря, несерьезно. Вы же не можете оценить, какое количество времени человек пользовался устройством и по какой причине. Напомню, что Екатерина Березова - врач, номер телефона от своих пациентов она не скрывает. И для нее быть на связи постоянно - значит не оставить человека без необходимой помощи.

Не буду скрывать, многие из моих коллег по депкорпусу, в том числе и я, не отключаем мобильные устройства во время рабочих заседаний. Да, они стоят на «беззвучке», но оповещения доступны, и при необходимости мы отвечаем на них. Ведь каждый депутат имеет еще и основное место работы, многие занимают руководящие должности, требующие оперативной реакции на ситуации за стенами Городской Думы. А если у кого-то есть сомнения в работоспособности и полноценном погружении в обсуждаемые вопросы со стороны народных избранников, то подтвердить или опровергнуть их можно во время личного присутствия на официальных заседаниях, которые являются открытыми, посещать которые свободно может каждый гражданин. Так что, приходите и будьте в курсе активности ваших депутатов и происходящего в городе.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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