Боровских полицейских поздравили с профессиональным праздником

В минувшее воскресенье сотрудники органов внутренних дел отметили свой профессиональный праздник. В Боровском районе торжественная церемония традиционно проходит в стенах балабановского ДК. Однако из-за ремонта в его стенах пришлось перенести мероприятие в Ворсино.

В этот день со сцены прозвучало множество поздравлений от первых лиц района и представителей различных ведомств и структур, а самыми частыми пожеланиями стали богатырское здоровье полицейским и огромное терпение тем, кто ждет их дома.

НА НОВОМ МЕСТЕ

В канун профессионального праздника правоохранителей, 8 ноября, во Дворце культуры села Ворсино собрались виновники торжества и те, кто захотел их поздравить.

Например, глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ вышел на сцену без заранее подготовленной речи и искренне поблагодарил полицейских за их верную службу на благо Родины.

- Хочется сказать большое спасибо за тот нелегкий труд и самоотверженность, которые вы проявляете каждый день. Благодаря вам жители Боровского района могут быть уверены в своей безопасности, и это целиком заслуга сотрудников МВД. Ваши подвиги подчас остаются незамеченными со стороны общества, но именно они являются залогом нашей стабильности и спокойного существования. Ради этого вы каждый день рискуете жизнью, и за это мы говорим вам слова благодарности. Желаю Вам здоровья, сил, терпения и чтобы родные и близкие всегда дожидались вас со службы, - подчеркнул Николай Александрович.

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА

Вслед за Калиничевым слово взяли главы поселений, у которых тоже нашлось что сказать сотрудникам полиции, отвечающим за безопасность в их населенных пунктах. От лица города Балабаново благодарственные письма получили майор Денис ЕЛЬЧАНОВ, лейтенант Елизавета ПЕЧЕНЮК и сержант ППС Сергей СЕДОВ.

Глава администрации районного центра Анжелика БОДРОВА вместе с председателем боровской городской Думы Светланой ГАЛЕНКОВОЙ отметили, как

непросто бывает семьям сотрудников полиции.

- Мы хотели выразить благодарность всем сотрудникам, вносящим свой вклад в безопасность Боровска и всего района. Спасибо, что вы всегда приходите на помощь, когда это необходимо. Крепкого вам здоровья, благополучия и надежной, любящей семьи, - отметила Анжелика Якубовна.

От поселения благодарственное письмо получил начальник ОМВД России по Боровскому району Александр КУЛИГИН, а вместе с ним и сертификат на новую компьютерную технику. Также подкрепил свои поздравления подарком мэр Ермолина Евгений ГУРОВ, передавший в местное отделение полиции многофункциональное устройство.

Отдельно стоит отметить выступление директора балабановской школы № 1 Людмилы КНЯЗЕВОЙ касательно вклада сотрудников отдела ПДН в воспитание молодежи и той просветительской работы, которую они проводят в образовательных учреждениях.

Семен ФРОЛОВ

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