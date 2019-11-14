Пятерка комфорта

В сельских поселениях завершили работы по благоустройству.



В этом году в Боровском районе было намечено немало интересных и дорогостоящих проектов по благоустройству, причем значительная их часть приходится на сельские поселения.

Благодаря участию в федеральной программе «Комфортная среда», грантовых конкурсах и финансированию из районного Фонда приоритетных проектов здесь смогли воплотить в жизнь самые смелые задумки, начиная от современных детских площадок и заканчивая целыми зонами отдыха.

И вот теперь, когда строительный сезон подошел к концу, настало время подвести итоги и проверить, насколько масштаб задумок соответствует качеству их исполнения.

КОМФОРТНАЯ ПОРА

Всего на территории Боровского района существует пять сельских поселений, и подход к благоустройству в каждом из них отличается от соседей. Так, например, в совхозе «Боровский» основную ставку было решено сделать на федеральную программу «Комфортная среда». Успешный опыт прошлого года раззадорил местных жителей, и в этом сезоне масштаб работ серьезно вырос.

Ранее администрацию поселения не раз хвалили за активную работу с населением и комплексный подход к реализуемым проектам, и в этом году картина нисколько не поменялась.

Было проведено благоустройство двора между домами № 21 и № 23 по улице Центральной. Причем чиновники постарались учесть все пожелания жильцов и даже несколько изменили проект, добавив в него беседку со столиками, чтобы людям было где собраться и посидеть на свежем воздухе.

Также большая работа была проделана на улице Молодежной, где в программу включили сразу три рядом стоящих дома: №№ 5, 6 и 12. Здесь полностью обновили проезды и организовали полноценную парковку для автовладельцев. Последним же штрихом по облагораживанию придомовых территорий стал дом № 1 по улице Обнинской в деревне Кабицыно, жители которого давно просили новый пешеходный тротуар.

Самым же главным проектом в рамках федеральной программы стало создание за зданием Дома Культуры детской площадки стоимостью в 5,5 миллионов рублей. Аналогом этого комплекса в районе можно считать разве что конструкцию в микрорайоне «Балабаново-сити», но выполнены они в совершенно разных стилистиках.

- Также в рамках собственного бюджета мы осуществили еще несколько задумок. По просьбам жителей была проложена пешеходная дорожка в деревне Мишково, а также создан полноценный тротуар в Комлево, - отметил глава администрации поселения Антон МАСНЯК.

ПО ВОЛЕ ЖИТЕЛЕЙ

А вот в соседнем Кривском на «Комфортную среду» предпочли особенно не надеяться. Все полученные в рамках инициативы деньги вложили во всего-навсего один объект - благоустройство площади позади местного ДК.

Здесь уложили новую брусчатку, высадили аллею саженцев, разместили модульную сцену для летних выступлений и крытую беседку для игры в шахматы. Общая стоимость проекта - порядка 4,5 миллионов рублей.

Что же касается прочих работ, то администрация, как и раньше, продол

жает тесно сотрудничать со спонсорами, помогающими в осуществлении самых смелых задумок. Таким образом, в рамках «Инициативного бюджетирования» была отремонтирована объездная дорога в районе домов № 61 и 63 по улице Центральной, а также завершается создание зала для силовых тренировок, после открытия которого местным спортсменам больше не придется ездить заниматься в соседние города.

В рамках «Фонда приоритетных проектов» также привели в порядок главную дорогу в деревне, проходящую от въезда через весь населенный пункт.

- Помимо этого мы продолжаем активно развивать платформу «Социального краудфандинга». С ее помощью нам удалось заменить километр труб на территории Кривского, а также с участием средств от спонсоров сейчас ведется создание новой хоккейной коробки, которое завершится в следующем году, - поделился глава администрации поселения Алексей МАКСИМЕНКО.

ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС

На фоне соседей в СП «Совьяки» масштаб работы выглядит поскромнее, но, несмотря на это, все проекты тоже очень важны для местных жителей. Взять хотя бы создание площадки для воркаута в центральном населенном пункте поселения. Теперь рядом с самым современным футбольным полем района можно позаниматься на турниках, попробовать себя на брусьях или хотя бы просто посидеть на лавочке. Все это спортивное изобилие стало возможным благодаря областному гранту на развитие сельского поселения.

Заметно преобразилась деревня Ильино, где администрация благоустроила территорию вокруг нового ФАПа, а также затеяла капитальный ремонт проезжей части.

- В этом году мы много внимания уделили дорогам. Работы велись в деревнях Митяево, Редькино и Лучны. Также сейчас завершается капитальный ремонт участка, ведущего в Ильино. Об этом местные жители нас просили давно, и это стало возможно благодаря получению средств от правительства Москвы. Теперь вместо щебенки здесь появится качественное асфальтовое покрытие, - отметил глава администрации Совьяков Николай ГАЛЕНКОВ.

ВНИМАНИЕ К ИСТОРИИ

Схожая ситуация и в Асеньевском, только вместо спортивной площадки деньги в рамках гранта пошли на создание нового сельского парка, в котором уживаются футбольное поле, детская площадка, прогулочная зона и столики для игры в шахматы. К сожалению, из-за проблем с подрядчиком объект все еще не закончен, поскольку рабочим еще предстоит доделать игровые конструкции, закупить теннисные столы и установить ограждения.

Не отстали в поселении и по части благоустройства ФАПов - новый медицинский пункт появился в дерене Коростелево, а чиновники выделили средства на облагораживание прилегающей территории.

- Большую работу в этом году мы провели с нашими мемориалами. Помимо этого в рамках программы «Инициативного бюджетирования» было отремонтировано захоронение в деревне Борисово. В деревне Ищеино уложили 500 квадратных метров плитки возле Братской могилы. Также мы занимались благоустройством и других наших памятников в Асеньевском и Хитрово, обновили мемориал ушедшим на войну в Коростелево. Где раньше была кирпичная кладка, теперь красивое изображение солдата, - отметила глава администрации СП «Асеньевское» Ирина ЖИЛЬЦОВА.

В этом году также по инициативе жителей стартовал проект по газификации деревень Тюнино и Висящево. А благодаря финансированию в рамках фонда «Приоритетных проектов» сейчас администрация поселения вышла на торги по проектированию очистных сооружений в Борисово.

НОВЫЙ ОПЫТ

Что касается Ворсина, то здесь в этом году впервые была применена на деле программа «Инициативного бюджетирования». С просьбой добавить зелени к чиновникам пришли жители улицы Поселковой, которые с готовностью взяли на себя софинансирование проекта и остались довольны итоговым результатом.

Еще одним важным событием в жизни поселения стало открытие в апреле памятника жертвам и ликвидаторам аварии на ЧАЭС. Идею этого мемориала глава местной администрации Георгий ГУРЬЯНОВ вынашивал давно и, наконец, смог осуществить задуманное.

Также были завершены работы по обновлению сквера Победы. В рамках программы «Комфортная среда» здесь провели работы по озеленению. Помимо этого, средства из федерального бюджета также пошли на создание новой детской площадки возле дома № 37 по улице Школьной, и на следующий год чиновники планируют продолжить развитие этой территории.

Финальным же штрихом стало асфальтирование улицы Заречной, о котором давно мечтали местные жители. Все работы здесь были выполнены за счет бюджета поселения, успев закончиться до конца строительного сезона.

Степан ФЕДОРОВ

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