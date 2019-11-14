14.11.2019

В Ермолине завершают строительтво футбольного поля



В этом году в жизни всех спортсменов Ермолина случилось большое событие. На территории стадиона «Труд» было начато строительство нового мини-футбольного поля.

Ближайшим аналогом новой современной площадки можно назвать разве что объект в Совьяках, который многими считается лучшим полем во всем Боровском районе.

Сейчас строители закончили облагораживать участок и даже успели уложить покрытие.  Как рассказал директор стадиона «Труд» Никита ЖЕРЕБЦОВ,  здесь также появятся ограждения и к концу года объект будет сдан. Также, за счет сэкономленных средств, планируется установить здесь освещение, чтобы спортсмены могли играть даже в вечернее время.

Ну а пока на объекте не завершились все работы, руководство учреждения просит горожан во избежание травм и порчи покрытия воздержаться от выхода на поле и дождаться его официального открытия.

 

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