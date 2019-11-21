Прокуратура настаивает на лишении депутатского статуса Александра Раковича

Лишение одного из депутатов мандата - событие довольно неординарное, но относительно ермолинской Думы случавшееся неоднократно. Недавно народным избранникам по настоянию прокуратуры района нужно было решить судьбу Александра РАКОВИЧА, признанного виновным в клевете.

Ситуация очень непростая, тем более что сам Александр Александрович настаивает на своей невиновности и указывает на допущенные во время разбирательства ошибки, а само дело считает попыткой избавиться от неугодного властям депутата.

ДЕЛА МИНУВШИХ ДНЕЙ

Александр Ракович для Боровского района - фигура, можно сказать, одиозная. Одним он известен как председатель отделения Всероссийского общества слепых, другим - как теперь уже бывший директор управляющей компании «Русиново», а третьим - как депутат городской думы Ермолина.

При этом внимание к своей персоне Александр Александрович привлекает в первую очередь благодаря своей активной позиции, которая зачастую идет вразрез с решениями, принимаемыми должностными лицами. И именно это, по мнению самого Раковича, сыграло с ним «злую шутку» и привело к тем событиям, что разворачиваются сейчас.

Напомним, что на основании приговора суда, объявившего депутата виновным в клевете, районная прокуратура обратилась к ермолинским парламентариям с требованием исключить из их рядов Александра Раковича, однако сам «герой дня» считает, что искать причины нужно в его ранней деятельности.

- Началось все еще в 2011-м году, когда я и еще три человека написали заявление о том, что президент «ВОС» Александр НЕУМЫВАКИН продал в Москве несколько зданий, принадлежащих организации, и мы просим следователей провести проверку законности этого решения. Разбирательства были долгие, тоже не совсем прозрачные и со следами вмешательства извне, но в итоге преступных действий правоохранители не обнаружили. В ходе работы также были допущены нарушения, из-за чего стали известны имена тех, кто эту проверку инициировал, и, само собой, после этого следовало ожидать в наш адрес каких-то ответных мер, - рассказывает Александр Александрович.

По словам Раковича, после этого ему пришлось столкнуться с откровенной клеветой в свой адрес, попытками очернить его имя внутри самого ВОС и даже обвинениями в финансовых махинациях. Однако со всеми этими нападками депутату удавалось справляться до 2017-го года, когда и было заведено то самое уголовное дело, из-за которого сегодня Ракович может потерять свой мандат.

СПОРНОЕ РЕШЕНИЕ

Все началось с того, что директор компании «Русиновопак», арендующей помещения в здании, принадлежащем «ВОС», Сергей БЫКОВ обвинил Александра Александровича в клевете. Поводом для того послужила попавшее к нему письмо, которое Ракович написал в рассылке «Объективно о ВОС», внутри которой общается порядка 350 членов организации. В его тексте депутат говорит о том, что Быков предлагал ему деньги, чтобы купить одно из административных зданий.

Примечательно, что само по себе это сообщение могло попасть в руки Сергея Владимировича только через других пользователей, так как он не является участником этой беседы.

- Вообще, все это письмо на самом деле было составлено из множества моих сообщений внутри рассылки. То есть такой большой текст я лично никогда не писал. К тому же, прежде чем попасть к Быкову, этот документ прошел еще через двух человек, каждый из которых мог туда вписать что угодно, о чем я и говорил на суде, но почему-то во внимание это так и не приняли, - подчеркивает Ракович.

Вообще, по словам Александра Александровича, разбирательство по делу проходило довольно халатно. Более того, после обращения депутата в Генеральную прокуратуру следователям пришлось и вовсе начинать расследование с самого начала.

- Постановление было такое, чтобы начать разбирательство с момента подачи заявления. То есть все наработанные ранее документы учитываться были не должны, но почему-то правоохранители вовсю с ними работали, что, на мой взгляд, тоже довольно серьезное упущение, - считает Ракович.

По его мнению, таких ошибок было допущено немало, а сам приговор был вынесен на довольно спорном основании, ведь следователи так и не смогли назвать время и место преступления, при том, что сообщения в рассылке четко датируются до минуты. Само собой, по окончании суда была подана апелляция, которая была рассмотрена лишь в апреле текущего года.

Как отметил Ракович, после нее он ждал, что прокуратура захочет лишить его статуса депутата, но никаких действий со стороны надзорного органа не последовало. Начались они лишь спустя несколько месяцев, после того как участвовавший в выборах в Думу Балабанова Ракович написал жалобу насчет допущенных нарушений. Это, по мнению Александра Александровича, и могло стать причиной появления у прокуратуры интереса к его персоне.

КОНФЛИКТ МНЕНИЙ

Кульминацией этого противостояния стало прошедшее 13-го ноября заседание ермолинских парламентариев, куда пришел заместитель районного прокурора Иван ЕВСТРАТОВ.

Именно ему «опальный» депутат заявил, что работает надзорный орган непрофессионально и допускает ошибки в трактовке закона.

- Прокуратура ссылается на 131-й Федеральный Закон, один из пунктов которого гласит, что вопрос о лишении депутата полномочий должен подниматься не позднее 30 дней с момента вступления в силу решения суда. Это произошло после того, как была рассмотрена моя апелляция, а к письму от нашего надзорного органа вместо этого приложено кассационное решение, датируемое сентябрем. Соответственно, сроки прошли, - считает Ракович.

В свою очередь Евстратов ответил, что Ракович пытается трактовать закон в выгодной ему формулировке, а его высказывания в адрес правоохранителей могут стать поводом для еще одного разбирательства.

Остальные парламентарии в дискуссии почти не участвовали, но невооруженным глазом было заметно, что чувствуют они себя несколько не в своей тарелке. Какими бы не были их личные отношения с Александром Александровичем, открыто выступать против коллеги явно никому не хотелось. Нашлись и те, кто поддержал Раковича. Например, Владимир БОДРОВ прямо заявил, что не будет поддерживать подобное решение.

- Я считаю, что в данном случае речь идет о том, что неудобного депутата просто пытаются убрать, чтобы он не мозолил глаза. Я считаю это неправильным и голосовать за не буду, - отметил Владимир Викторович.

Иного мнения придерживается депутат Борис КУДРЯШОВ, считающий, что за свои поступки надо нести ответственность, какой бы она не была.

- Мое мнение, что перед законом все равны. Об этом я говорю не понаслышке и считаю, что если уж за тобой есть проступок, то нужно иметь силы его признать. В данном случае замешано много личных отношений, а нам нужно быть объективными. Поэтому хочу заметить, что Ракович порой действительно переходит границы и на пустом месте начинает «мутить воду», - отметил Борис Павлович.

К слову, в прошлом созыве Думы именно Кудряшов находился в аналогичной ситуации. Тогда коллеги, возглавляемые Бодровым, приняли решение лишить Бориса Павловича мандата, а единственным проголосовавшим против оказался как раз Ракович.

Впрочем, как выяснилось в дальнейшем, особых вариантов у парламентариев и не было. Да, решение о сложении полномочий принимает Дума, но проголосовав «против», она тем самым нарушит закон, а значит, несмотря на необходимость сделать выбор, у депутатов просто нет пространства для маневра. Но даже в такой ситуации коллеги все-таки смогли «отстоять» Александра Александровича. Приняв во внимание его аргументы насчет затянутых сроков, народные избранники выступили за то, чтобы снять вопрос с повестки дня и дождаться от прокуратуры более подробных разъяснений.

НОВАЯ ТЯЖБА

Однако, даже несмотря на эту маленькую победу, далеко не факт, что Раковичу удастся сохранить свой мандат. Как отметил Евстратов, такое развитие событий открывает перед прокуратурой новые возможности.

- По данному факту мы можем обратиться в суд для признания решения Думы бездействием и затем о прекращении полномочий депутата Раковича. В любом случае данная ситуация будет разрешена в соответствии с требованиями законодательства, - подчеркнул Иван Александрович.

При этом сам депутат отметил, что если бы прокуратура сразу вышла в суд, а не приходила в городскую Думу, то он со своей стороны тоже не имел бы к ней никаких вопросов. Разбираться по закону Ракович готов и сейчас пристально следит за тем, как надзорный орган отработает по его заявлению касательно нарушений в рамках программы «Доступная среда». В случае если правоохранители покажут себя не с лучшей стороны, он готов направить письмо в Генеральную прокуратуру, чтобы там провели проверку компетентности местных сотрудников.

В целом же весь шум вокруг этой истории можно назвать абсолютно оправданным. Ракович - фигура широко известная в масштабах района, а потому хочется согласиться с Евстратовым в том, что данная ситуация должна быть решена в соответствии с законом, максимально прозрачно и обосновано. В противном же случае обсуждения, домыслы и пересуды будут длиться еще не один месяц.

Степан ФЕДОРОВ

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