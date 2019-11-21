Георгий Гурьянов: «Можешь делать - делай! Хочешь сделать лучше, чем можешь, - сделаешь плохо!»

Сельское поселение «Ворсино» - один из успешных муниципалитетов Калужской области. Очередным подтверждением этому стала его победа сначала в региональном, а затем и федеральном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». В номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами» этому боровскому СП не нашлось равных.

Вероятно, успех ворсинцев может показаться очевидным: когда есть финансы, то почему бы ими и не управлять грамотно. Но материальное благополучие и, как следствие, улучшение качества жизни местного населения - это видимая часть той работы, которая невозможна без экономического анализа, хозяйского отношения к муниципалитету и взаимодействия с его жителями.

Как выстраивается этот процесс, получивший столь высокую оценку, и какие подводные камни приходится преодолевать на пути к целям, «Неделе» рассказал глава администрации СП «с. Ворсино» Георгий ГУРЬЯНОВ.

ПРАВИЛЬНЫМ КУРСОМ

- Георгий Иванович, победа вашего сельского поселения в региональном этапе конкурса выглядит очевидной: в Калужской области не так много муниципалитетов, которые не только успешно осваивают бюджетные средства, но и имеют их в необходимом для решения местных задач объеме. Но федеральный уровень - совсем другое дело! Тут конкуренция присутствовала несомненно. Чем удалось удивить жюри, признавшее вашу практику лучшей в Российской Федерации?

- Мы показали свою работу по управлению, учету и социальной ориентированности нашего бюджета, направленную на создание благоприятных условий жизни в поселении. Нами были представлены семь программ, среди которых - поддержка пожилого поколения, молодежи, наших образовательных учреждений. Мы продемонстрировали открытость бюджетного процесса, вовлечение населения в работу над его распределением и контролем расходования, тесное сотрудничество исполнительной и представительной власти, оптимизацию налоговых поступлений. В совокупности это, наверное, и дало право оценить нас как «Лучшая муниципальная практика».

Меня радует, что направление, которое мы взяли и по которому идем уже десять лет, - социальное ориентирование бюджета, оценено государством как правильное. Значит, все наши прежние действия и планы верны.

- Вы знаете, кого именно удалось обойти в конкурсе на региональном и федеральном этапах?

- В калужском этапе в конкурсе приняли участие почти все муниципалитеты. Как работала комиссия под руководством губернатора, нам не было известно, поскольку все просмотры, предварительные оценки и выбор победителей проходили в закрытом режиме. Мы узнали только конечный результат. Такой же принцип был и на следующем этапе, здесь решение принимало жюри Совета Федерации.

- Георгий Иванович, у вас большой и удачный опыт управленческой работы, на который равняются молодые руководители. Подавая заявку, вы ожидали очевидную победу своего муниципалитета?

- Если честно, нет! Ведь цель таких конкурсов не только показать лучших, но и подтянуть отстающих. Тех, кто хочет перемен в благоустройстве и социальной сфере, но не имеет для этого средств. А денежные премии, которые предусмотрены в номинациях, - это возможность предоставить финансовую поддержку для решения подобных задач, которые такие поселения, как наше (самодостаточные), решают своими силами.

Поэтому, несмотря на то что мы подготовили качественную презентацию и предоставили подтверждения нашей работы, думал, что победу отдадут южным районам нашей области, а не северному - Боровскому, который считается богатым. Но жюри оценивало по другому принципу, и это очень приятно. В результате в списке победителей оказалось сразу 2 наших муниципалитета - мы на «первом» месте среди сельских поселений и Балабаново - на «втором» среди городских.

ЗА КАДРОМ

- Озвученное вами мнение приходилось слышать неоднократно. Многие считают, что индустриальный парк «Ворсино», который является основным налогоплательщиком в сельском поселении, - это золотая жила. Но ведь его наличие не только позволяет развиваться территории муниципалитета, но и создает проблемы, которые приходится решать местной администрации. И главная из них - экологическая.

- Это действительно так. Задача ворсинской администрации заключается в том, чтобы создать благоприятные условия для развития поселения и индустрии. Эта как задача про волка, козу и капусту, которых поочередно необходимо перевезти на другой берег реки. Надо чтобы и люди не страдали от развития промышленности, и предприятия не испытывали давления со стороны муниципалитета. Все должно развиваться гармонично, нужно помогать друг другу, не становясь во враждебные позиции. У нас было много случаев, когда приходилось решать сложные вопросы между интересами обеих сторон.

К примеру, завод «Омиа Урал», который занимается переработкой мрамора во фракцию 0,4 микрона - в пыль. Когда они начали работать, появились жалобы жителей: при разгрузке сырья - шум и грохот, при перемолке мрамора - пыль, которая летела и оседала на окрестных территориях. Мы провели очень много совещаний по решению этих проблем. В итоге сейчас разгрузка вагонов идет в закрытом помещении с применением орошения, как следствие - пыли нет. Состав заходит в ангар, сырье опускается вниз и по подземному тоннелю доставляется на транспортере на место переработки. В производственном цеху добавили изоляцию, чтобы снизить шумовой фон. Если раньше они отгружали свою продукцию в мешки, то теперь ее перевозят в цистернах. Это тоже повлияло на решение проблемы запыленности территорий. Надо отдать должное, предприятие с пониманием отнеслось к нашим запросам, пошло на существенное удорожание проекта. Сейчас оно работает, нареканий нет, жители успокоились.

Были проблемы с «Нестле», люди жаловались на неприятный запах, который разносился по округе. Мы с ними поработали, и они установили дополнительные фильтры, систему вентиляции, так что сейчас прежнего острого запаха уже нет. В этом случае руководство компании тоже пошло на дополнительные многомиллионные затраты, понимая свою социальную ответственность.

С предприятием по переработке рыбы нам удалось повлиять на ситуацию еще до начала строительства. Изначально его планировали разместить рядом с деревней Старомихайловское. Но понимая, что это вызовет волну возмущения местных жителей, до которых будет доноситься неприятный запах, мы настояли, чтобы производство перенесли в другое место. Сейчас оно находится радом с «Самсунгом», где нет населенных пунктов, и, следовательно, никому не мешает.

- Вряд ли добиться желаемого у вас получается легко и просто. Ведь за каждым таким вопросом стоят внушительные дополнительные траты, которые несут инвесторы. А расставаться с деньгами никто не горит желанием.

- Да, решить проблему при первых переговорах практически невозможно. Но главное - не сколько сил мы затратили, пока добивались желаемого, а сам результат. Его мы показываем нашим жителям и депутатам, организуя экскурсии на предприятия. Так люди могут собственными глазами увидеть, как выстроен производственный процесс, понять, опасен он или нет на самом деле.

Таких ситуаций было много, и все их мы решали на местном уровне, не поднимая «выше». Поскольку, если тебя поставили руководить муниципалитетом - надо самостоятельно решать острые вопросы, встающие между интересами жителей поселения и производствами, которые помогают развиваться территориям, а не дергать министерства или губернатора.

ОСОБОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

- Все вышеозвученные ситуации прямо показывают твердость администрации в отстаивании интересов жителей. Но не несет ли такая позиция негатив для потенциальных резидентов индустриального парка? Ведь бизнес тоже хочет идти туда, где ему помогают освоиться.

- В этом и заключается главная задача - найти золотую середину. Поэтому мы решили применить льготное налогообложение для предприятий индустриального парка, которые не являются производственными и не попадают под трехлетние «налоговые каникулы». В частности, я говорю о логистических центрах «Фрейт Вилладж» и «К-Агро», через которые идут потоки продукции предприятий парка. Они выступают в некоем роде как управляющие компании, создавая и развивая благоприятные условия для новых резидентов. Их налоговые выплаты составляют всего 10% от положенного земельного налога. 90% мы оставляем им для того, чтобы они вкладывали деньги в развитие территорий, привлекая тем самым производства.

- На что идут эти налоговые льготы?

- На создание условий для размещения новых предприятий: решение задач по электро- и водоснабжению, водоотведению, газификации, логистике и безопасности. По этим направлениям они и работают. Получается, когда новый резидент заходит на ворсинскую площадку, у него уже решены важные вопросы с ресурсами. Все что остается: построить здание и запустить производство продукции. Это дает возможность быстрейшего наполнения земель индустриального парка. Да, мы теряем 90% налогов от двух предприятий, но на наши территории приходят компании, которые начинают платить 100%.

Когда у нас были полномочия по градостроительной деятельности и мы выдавали разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию, представители предприятий всегда удивлялись, как быстро проходит согласование. А так получалось потому, что мы на предварительном этапе, когда встречались с инвестором, проговаривали все требования законодательства в области строительства. И те моменты, которые ранее ими не предусматривались, мы подсказывали, чтобы наши партнеры могли заранее внести поправки, не затягивая процесс. Поэтому когда нам приносили на подпись разрешение на строительство, мы знали, что это полный пакет документов и людям не придется тратить время на сбор недостающих бумаг. В этом и заключается дальновидность экономической политики, управление бюджетными процессами.

И СНОВА В БОЙ!

- Георгий Иванович, хочу вернуться к победе в конкурсе. Вам же не только грамоту вручили, еще и премия полагается. Насколько известно, из региона вы уже получили причитающуюся сумму и даже потратили, а на что планируете направить федеральный миллион «с хвостиком»?

- Региональную премию - 370 тысяч рублей - мы потратили на благоустройство поселения. Так получилось, что деньги к нам пришли быстрее, чем грамота, и мы этому рады. А федеральные средства за победу в конкурсе тоже направим на один из наших проектов по благоустройству до конца года.

Вы имеете в виду детскую площадку?

- Нет, её мы будем делать в 2020-м. В этом году мы не успели ее сделать. Торги состоялись, но подрядчик выпал неудачный, долго тянул время, и в результате мы расторгли с ним контракт по соглашению сторон. Дело в том, что на этой площадке предусмотрено искусственное покрытие, которое по нормативам укладывается при температуре не ниже +20 градусов. А глядя, что мы катимся уже из октября в ноябрь, решили перенести эти работы на следующий год. В 2020-м с 15 июня начнем ее строить как раз на премиальные.

- Насколько известно, в следующем году в этом конкурсе тоже будут участвовать все поселения Боровского района. Но вам, скорее всего, премии уже не видать, поскольку один снаряд дважды в одно место не падает.

- Это правда, и все же хотелось бы. Но мы будем участвовать в другой номинации - градостроительной, посмотрим, что у нас получится в этой сфере. Ведь сделали мы немало. Например, в Коряково ввели в эксплуатацию социальный центр, в котором разместился и ФАП, и филиал Дворца культуры. Сейчас на стадии подписания находится соглашение с Почтой России об открытии в деревне их отделения. Там мы освобождаем жилой фонд, отремонтируем его и предоставим нуждающимся гражданам для улучшения жилищных условий.

- В общем, отступать вы не собираетесь, и конкурентам следует трепетать!

- Прятаться не будем, поскольку показать есть что. Оценят на конкурсе - хорошо, нет - не страшно. Ведь мы делаем эту работу для наших жителей, чтобы им было комфортней в родном поселении. Но останавливаться мы точно не планируем.

- Как сказал один советский сатирик: в спорте мания величия помогает плохо, но хорошо помогает мания преследования.

- Доля правды в этом есть. Но о конкуренции думать не стоит, бессмысленно по большому счету. Если ты можешь что-то делать - делай! Если хочешь сделать больше, чем можешь, сделаешь плохо. Обычно получается так.

Мне повезло, что в нашей администрации собрались хорошие специалисты: грамотные, знающие. Дважды повторять ничего не приходится, да и со многими с полуслова друг друга понимаем. Все знают, за что отвечают и как надо делать. Это команда, и я очень рад, что наш совместный труд приносит результат, который видят наши жители.

Беседовала

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Другие статьи из рубрики «В гостях у ...»