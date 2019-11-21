Балабановцы не верят в скорое решение экологических проблем с водоемами

Загрязнение водоемов - очень серьезная экологическая проблема, решение которой не только требует серьезных финансовых вложений, но и времени. Жители Балабанова знакомы с этим не понаслышке и уже не первый год привлекают внимание общественности к соседним с городом рекам.

И если проблему сбросов в Страдаловку в последнее время хотя бы частично удалось решить, то состояние Истьи по-прежнему вызывает серьезное беспокойство, и буквально на прошлой неделе жители зафиксировали очередной случай сброса в нее непонятных отходов.

Река Истья, куда сегодня попадает значительная часть сточных вод соседнего Балабанова, уже давно не претендует на звание чистого или хотя бы пригодного для купания водоема. Из-за этого особенно важно, чтобы в и без того с трудом справляющуюся с загрязнением реку не происходило сторонних сливов, которые могут окончательно разрушить все надежды на ее реанимацию.

Последний такой случай на прошлой неделе обнаружили сами горожане, заметившие на поверхности воды подозрительную пену и черную вязкую массу с неприятным химическим запахом.

Само собой, первым под народное подозрение попало предприятие «СОЮЗ-центр», которое также использует сточную трубу для своих нужд. Но прежде чем утверждать что-либо, необходимо провести лабораторные исследования проб воды и как следует разобраться в произошедшем. Тем более что в последнее время обвинять это предприятие во всех экологических бедах поселения входит у некоторых горожан в привычку.

Впрочем, судя по реакции пользователей социальных сетей, большинство жителей устали от подобных размышлений и уже не верят, что забор проб и исследования способны хоть как-то изменить ситуацию.

‒ Взяли анализы, через месяц будет результат, а дальше-то что? Скажут, что время прошло и тех, кто это сделал, уже не найти. Сто раз такое уже было, и нужно решать что-то с заводами, которые экономят деньги на утилизации своих отходов, ‒ рассуждает Алексей СЕЛЕЗНЕВ.

Горожане ждут более решительных мер и реального наказания тех, кто ради выгоды своего кошелька губит природу района. И прежде всего активность должны проявить местные и районные власти, в способности которых хоть как-то повлиять на ситуацию пользователи сомневаются больше всего, называя «смешными» попытки призвать виновных к ответу.

Хоть как-то успокоить балабановцев попытались представители регионального Министерства природных ресурсов, сообщившие, что информация уже передана в Росприроднадзор. Но даже это послужило лишь очередным поводом для критики.

Иными словами, становится очевидно, что боровчане устали от экологических бед, которые уже долгое время остаются без решения. Людей, беспокоящихся о состоянии природы, с каждым месяцем становится все больше, а значит, чиновникам необходимо прислушаться к их словам и удвоить усилия по наведению порядка в этой сфере.

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