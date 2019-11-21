Курьез и не только. От калужских ловцов сбежала собака со шприцом

В пошлом номере журналисты «Недели» подняли важный вопрос о бездомных собаках, сильно взволновавших жителей Балабанова, а также о трудностях в организации отлова бродячих животных.

Несмотря на то, что меры по отлову животных все же были приняты, эта непростая тема в очередной раз стала предметом для обсуждения на уровне районной администрации.

НА «ТРОЕЧКУ»

Особое внимание к сворам бродячих собак боровские чиновники стали проявлять примерно год назад. Связано это, скорее всего с тем, что последний год Боровский район не вылезает из карантина по бешенству, а борьба с безнадзорными животными является одним из главных способов профилактики.

Немного осложняет ситуацию тот факт, что отлов является полномочиями районной администрации, а в качестве подрядчика и вовсе выступает всего-навсего одна калужская компания, которая просто не успевает быть везде и сразу.

В случае с балабановской сворой рейд ловцов в принципе можно назвать удовлетворительным - две собаки были пойманы. Однако курьез этого визита ловцов заключается в том, что у одной собаки инстинкт самосохранения и интеллект сработали так, что она смогла сбежать от обидчиков: получив дозу снотворного, прямо со шприцом смогла пролезть под забором одного из предприятий города и скрыться.

И, несмотря на то, что в целом инцидент можно было бы назвать исчерпанным, чиновники решили обсудить сложившуюся ситуацию, и рассказать об открывающихся в следующем году перспективах. Тем более что в минувшую пятницу эта тема обсуждалась на консультативном совете глав всех районов региона.

ИДЕЯ С КАМНЯМИ

К сожалению, в этой сфере пока куда больше вопросов, чем ответов. В следующем году систему обращения с животными ожидают серьезные перемены. Предполагается, что районы на своих территориях смогут организовать отлов, чипирование и передержку. В случае с Боровским районом, большинство этих функций планируют возложить на ермолинское «КТС», но необходимо учитывать, что предприятию потребуется дополнительное финансирование, оборудование, а прежде всего - победить на торгах и получить контракт на собачью работу в Боровском районе.

Получается, что направление для развития выбрано верное, но при ближайшем рассмотрении остается немало нюансов, которые нельзя не брать во внимание. Например, роль населения в общей ситуации.

- По сравнению с тем, что было в советские годы или в 90-е, мы идем верным путем, выбирая более гуманное обращение с бродячими животными. Есть еще немало нюансов нуждающихся в обсуждении, в том числе и финансовых, но не менее важно приучить людей к ответственности за братьев наших меньших. Если этого не произойдет и они продолжат относиться к питомцам легкомысленно, то все принятые меры могут оказаться просто бессмысленны, - подчеркнул глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ.

Обобщив все сказанное, мы получаем хорошую идею, которая при грамотном воплощении действительно способна изменить ситуацию с бездомными животными в лучшую сторону. Но произойдет это только в том случае, если чиновники не будут торопиться и смогут грамотно выстроить систему на всех этапах, начиная от поступления заявки на отлов и заканчивая передержкой зверей.

В противном же случае мы рискуем получить громоздкий и неповоротливый аппарат, неспособный избавить боровчан от уже порядком поднадоевшей проблемы.

Семен ФРОЛОВ

Другие статьи из рубрики «Резонанс»