УК « В одном дворе» экономит деньги жильцов

Пару месяцев назад жители дома №139 по улице Русиново заключили договор с новой управляющей компанией «В одном дворе». Собственники с первых же дней почувствовали перемены в лучшую сторону, в особенности внимание к нуждам людей и открытость представителей УК для диалога.

Сегодня коммунальщики активно занимаются подготовкой к наступлению холодов, а параллельно внедряют новые технологии, которые в перспективе сэкономят жильцам немало средств.

УК «В одном дворе» входит в группу компаний «Чип» до этого отлично зарекомендовавшую себя в Обнинске, а теперь взявшуюся навести порядок и в Боровском районе.

Сегодня, оглядываясь назад сразу понимаешь, какую большую работу успела проделать организация с подшефным домом. Новая краска на стенах, отремонтированные перила и почтовые ящики, а также опрятные скамейки у входов в подъезды и чистый двор.

Сейчас работники управляющей компании активно занимаются таким сложным делом, как подготовка к зиме. Само собой, учитывая, что дом перешел под управление новой УК лишь чуть более двух месяцев назад, уместить в оставшееся до наступления холодов время все необходимые мероприятия будет просто невозможно.

Тем не менее, коммунальщики изо всех сил стараются наладить отопление по всему дому. Для этого был проведен поквартирный обход с осмотром всех систем, а также проведены сварочные работы на всех проблемных стояках.

Много жалоб было у жильцов и на прохудившуюся кровлю, из-за которой тепло просто не задерживалось внутри дома, из-за чего пришлось срочно заниматься латанием крыши.

- Главный критерий нашей работы - это отсутствие жалоб и повторных заявок, и с этим домом у нас все в порядке. Сейчас на повестке дня мы активно обсуждаем уборку снега, потому что, как рассказывали нам жители, до весны к подъездам дома подъехать было не возможно из-за огромной колеи и само собой, мы не собираемся допускать подобного, - отметил руководитель группы компаний «Чип» Евгений ХАЛЕЦКИЙ.

Еще одним интересным направлением в работе УК можно назвать внедрение современных технологий. Так, недавно по всему дому были установлены новые энергосберегающие светильники, по пять штук на каждый подъезд. Благодаря этому казалось бы небольшому усовершенствованию удалось существенно снизить сумму, которую жильцы платят за электричество, не поступившись при этом яркостью освещения.

Семен ФРОЛОВ

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