21.11.2019

И дольше срока



Несмотря на то что ноябрь в этом году выдался относительно теплым и недождливым, в большинстве поселений Калужской области уже завершились работы по благоустройству, запланированные на 2019 год. Сейчас местные администрации подводят итоги этой деятельности, которая, как случается повсеместно, не прошла без сбоев.  Самым громким провалом в данном  направлении стал ремонт дорог в областном центре. Там все лето, плавно перешедшее в осень, автомобилисты были вынуждены сотрясать свои машины по дорогам со снятым асфальтом или искать объездные пути.

Боровский район такой масштаб трагедии не затронул. Но и здесь хватило проблем с подрядчиками, которых администрации вынуждены искать на антикоррупционных электронных торгах.

В этом году федеральному закону N 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» исполнилось шесть лет. Достаточный срок, чтобы обкатать и подправить шероховатости, которые разработчики не учли изначально. Однако по прошествии столь внушительного отрезка времени муниципалитетам легче не стало. Они продолжают стонать от необходимости искать подрядчика в интернете и вздрагивать от каждой поданной заявки, поскольку ничего хорошего такая «слепая» система не приносит.

Черпанув с лихвой от жителей райцентра за дорожную проблему, калужские власти решили влиять на ситуацию впредь дополнениями в муниципальные контракты. На этой неделе они заявили, что планируют внести в них строгие сроки, а именно 10 дней, за которые ремонтники должны привести в порядок проезжую часть, после того как сняли с нее старый асфальт.

Идея, в принципе, неплохая, и ее можно было бы позаимствовать и боровским муниципалитетам. Но что-то подсказывает, что она «сдаст» на этапе реализации. Во-первых, неизвестно, как на нее отреагирует Антимонопольная служба; во-вторых, непонятно, чего такого страшного могут припасти  в качестве наказания официальные органы власти? Ведь расторгнуть контракт до окончания его срока в одностороннем порядке нельзя, а объемы ремонта на аукционы выставляют внушительные. И если сейчас подрядчик не всегда укладывается в тридцать дней, то где же ему взять сил и средств на десять?

Тем не менее, если эта мера не окажется действенной, возможно, она все же привлечет внимание федеральных законотворцев к несовершенству ФЗ-44.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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