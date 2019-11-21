Физкультуру - в массы!

Тренажерный зал в Кривском заработает до конца года.



Администрация Кривского активно взялась за создание в поселении спортивной инфраструктуры. Безусловно, не все проекты отличаются таким же масштабом, как строительство нового стадиона, но все равно вызывают большой интерес у местных жителей.

Хорошим примером можно назвать ремонт, который в этом году выполнили в здании, предназначенном для нового спортивного зала. Под одной крышей разместят не только небольшой фитнес-центр, но и отдельное помещение для пенсионеров, где пожилые люди смогут поддерживать себя в тонусе.

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ

О том, что в 2019-м году в спортивной жизни Кривского произойдут большие перемены, глава администрации поселения Алексей МАКСИМЕНКО заявил еще во время своего январского отчета перед населением.

Тогда многие жители решили, что речь идет о новом стадионе, строительство которого велось на средства, полученные в рамках областного гранта. Торжественное открытие прошло в июне. Однако одним лишь этим объектом чиновники не ограничились.

Сейчас в Кривском приступили к созданию новой хоккейной коробки, выходить на которую спортсмены смогут даже в плюсовую температуру. Проект это непростой, а потому в администрации сразу сказали, что заканчивать его будут уже в новом году.

Зато здесь смогут порадовать всех приверженцев здорового образа жизни современным спортивным залом. О его открытии задумались еще прошлой осенью, но поиск подходящего по всем параметрам помещения, необходимого оборудования и, конечно же, средств позволил начать эту работу лишь в 2019-м.

И СТАР И МЛАД

Для создания первого кривского «фитнес-центра» было выбрано здание неподалеку от сельской администрации. Сначала долго простаивающее строение пришлось привести в порядок, зато сегодня помещение выглядит так, будто бы здесь и не было многолетней разрухи.

- Состояние изначально было, прямо скажем, страшное - насквозь гнилой пол, потрескавшиеся стены и черный потолок. Тем не менее вложили средства, провели все необходимые работы, и сейчас здание просто не узнать. Были сделаны отдельные санузлы, осталось только постелить безопасное прорезиненное покрытие и можно приступать к установке тренажеров, - рассказывает глава администрации поселения Алексей Максименко.

Важно отметить, что ремонт был проведен сразу в двух помещениях, поскольку чиновники планируют не только открыть здесь спортивный зал, но и выделить отдельную комнату для местного общества пенсионеров, где пожилые люди смогут поддерживать себя в форме, проводя занятия по собственным программам.

- Есть еще одна задумка - договориться с баней, которая расположена с другой стороны здания, и устраивать там сеансы для спортсменов, чтобы уж совсем все было как в современных фитнес-клубах. Но это пока только в мыслях. Завершить основные работы мы планируем в ближайшее время, и до конца года зал точно будет открыт, - поделился планами Алексей Витальевич.

ФИНАЛЬНЫЕ ШТРИХИ

К слову, доделать подрядчикам действительно осталось не так уж много. Произошла небольшая задержка с закупкой покрытия для зала, но эту проблему обещают решить оперативно. Что же до самой главной составляющей спортивного клуба, а именно тренажеров, то они уже стоят в кладовой администрации и ждут своего часа. Предоставлено оборудование было одним из спонсоров, а его общая стоимость составила порядка полумиллиона рублей.

В поселении стараются комплексно подходить к развитию спортивной инфраструктуры, уделяя внимания сразу всем направлениям. Конечно, сегодня речь о создании суперсовременного фитнес-центра в селе не идет, но то, что у местных жителей появится возможность привести себя в форму, не покидая пределов населенного пункта, можно назвать большим шагом в направлении развития физической культуры кривчан.

Степан ФЕДОРОВ

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