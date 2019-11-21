21.11.2019

Боровчанам расскажут о бытовой грамотности



В Калужской области продолжается серия обучающих семинаров по основам управления многоквартирными домами в рамках партийного проекта «Школа грамотного потребителя»!

Вам надоело смотреть, как бездействует ваша УК? Надоели грязь и бардак в своём многоквартирном доме? Вы хотите красивый ремонт в подъезде? Хотите научиться экономить на «квартплате»?

Тогда приглашаем всех желающих посетить семинар на тему: «Экономические основы управления многоквартирными домами» 28.11.2019 в 18:00. Занятие пройдет в городе Ермолино, улица 1 Мая, дом 3, Дом культуры.

Регистрация по телефону: +7 903 635-57-18 (Ольга)

Семинар ведет Евгений ХАЛЕЦКИЙ, депутат Обнинского городского Собрания, член общественного совета проекта "Школа грамотного потребителя", Председатель ТОС, руководитель УК «Чип».

 

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