Дело - табак. Отсутствие запрета на продажу снюса травит школьников

26 ноября директору балабановской школы № 1 Людмиле КНЯЗЕВОЙ поступил анонимный звонок, заставивший руководителя образовательного учреждения написать заявление в полицию и распространить обращение к родителям учеников.

Этими действиями педагог и депутат Районного Собрания всколыхнула общественность, которая, наконец, вновь начала обсуждать проблему сохранения здоровья и безопасности подрастающего поколения. На этот раз поводом для тревоги стал снюс - некурительный табак, который на территории России распространяется вполне легально. Он уже добрался до школьников среднего звена, но противостоять этому нашествию не могут даже правоохранительные органы.

НЕ ШКОЛЬНАЯ ТЕМА

В минувший вторник в балабановскую школу № 1 поступил анонимный звонок, во время которого директора самого многочисленного в городе учебного заведения попросили повлиять на ситуацию с распространением табачных смесей на территории Балабанова. Пугающим в этой ситуации стало то обстоятельство, что позвонивший обратился от имени родителей учеников пятых-шестых классов, то есть детей, которым сейчас одиннадцать-двенадцать лет!

На основании состоявшейся беседы Людмила КНЯЗЕВА написала заявление в ОМВД по Боровскому району, а на следующий день, проведя совещание с учителями, распространила через родительские комитеты школы обращение следующего содержания:

«Уважаемые родители! В городе участились случаи недомогания и неадекватного поведения детей и подростков. Недомогания выражаются в виде рвоты, бледности кожных покровов, слабости.

Ко мне обратились родители 5-6 классов с просьбой принять меры по ограждению детей от распространения жевательных табачных смесей, так называемых «снюсов». Оказалось, что в городе в небольших точках продажи детям, независимо от возраста, продают эти снюсы в виде «шайб», «таблеток», «конфет», порошка. Стоимость одной штуки - 30 руб., «шайбы» - 300-350 руб. После их принятия у детей возникает эйфория, поведение становится неадекватным, а так как дозировка никотина в снюсах увеличена в несколько раз по сравнению с обычными сигаретами, дети получают серьезные отравления. По словам родителей, большое количество детей уже попробовали снюсы.

Мною было написано обращение к начальнику ОМВД по Боровскому району Кулигину А.В. с ходатайством провести необходимую работу и принять соответствующие меры, чтобы избежать дальнейшего попадания снюсов в руки детей».

Также Людмила Князева попросила родителей контролировать свободное время своих детей, чтобы у них не было возможности «заскочить» за снюсом в табачку. Проверять возможные тайники, где дети могут спрятать жевательный табак. И наблюдать за поведением ребенка и состоянием его психики.

ВИЗИТ ВЕЖЛИВОСТИ

27 ноября сотрудники полиции «отработали» поступившее заявление. Как сообщила «Неделе» представитель пресс-службы ОМВД по Боровскому району Анжела МИХАЛЕВА, на обращение директора школы Людмилы Князевой «...в учебное заведение выехали сотрудники ПДН, в ходе проверки опросили учащихся и педагогический состав. В настоящее время проводится полицейская проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение».

Какое именно решение в данном случае вообще может вынести полиция - не понятно. Ведь если даже сотрудники правопорядка получили информацию о продаже снюсов несовершеннолетним и обнаружили их у кого-то во время визита в школу, кроме родителей - за ненадлежащее воспитание ребенка, который в несовершеннолетнем возрасте употребляет или просто хранит некурительную смесь, - и наказывать-то некого!

Как прокомментировала начальник пресс-службы УМВД по Калужской области Елена ЛЕСИК, которая предварительно побеседовала с сотрудниками Госнаркоконтроля, предмет разговора - снюс не попадает под действие антитабачного закона, а потому привлечь лиц, реализующих его несовершеннолетним, не представляется возможным. По словам ее коллег, в снусе и табака-то нет, так, трава, не содержащая психотропных веществ.

Получается, что полицейские нанесли лишь визит вежливости, поскольку не отреагировать на заявление не могли, а рычагов воздействия на ситуацию нет?

ОТКУДА НОГИ?

Со своей стороны позволим не согласиться с мнением пресс-службы. Если даже не развивать тему возможного наличия в таких смесях наркотиков (ведь каждую партию товара никто не проверяет, а метод «подсаживания» детей и подростков на «дозу» известен всем), то классический состав снюса вызывает у врачей и сторонников здорового образа жизни не меньшие опасения.

По сути, снюс - разновидность измельченного влажного табака, с высоким содержанием никотина. Его не курят, а помещают между губой и десной на длительное время.

Влажный табак появился в Швеции и с 1637 года свободно производится и употребляется в этой стране, а также в Норвегии. В остальных странах Евросоюза с 1992 года смесь запрещена для продажи, но применение ее не ограничено.

На территории России снюс попал в продажу в 2004 году. Запретить его реализацию пытались в рамках табачного закона, представленного в 2013 году. Он предусматривал наложение табу на все виды некурительного табака. Однако добиться этого удалось только в декабре 2015 года поправками к закону «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» и КоАП, предусматривающими штрафы за его продажу.

Выход из-под этого ограничения табачные дельцы нашли быстро, начав уже в феврале 2016 года ввозить в Россию снюс под видом жевательного табака, запрет на продажу которого в нашей стране не распространяется.

ТИХИЙ «УБИЙЦА»

Как заверил «Неделю» главврач Боровской ЦРБ Владимир ЛОГУТЕНОК, в медицинские учреждения пока никто не обращался с жалобами на последствия употребления детьми некурительных смесей. Однако это не означает, что никакого негативного воздействия на организм снюс не оказывает.

Доза никотина, которая попадает в организм после употребления вещества, в пять раз выше сигаретной. Она приводит к резкой смене настроения - от апатии к агрессии. При длительном нахождении вещества в ротовой полости возникает ее отек и сильная интоксикация, приводящая к тошноте или рвоте. Длительное применение таких смесей влечет куда более страшные последствия: замедление нормальных темпов роста, ухудшение памяти, угнетение умственных способностей, снижение иммунитета, развитие заболеваний сердца и сосудов, желудка и печени вплоть до онкологии.

Канцерогены, содержащиеся в веществе, проникают в организм, вызывая множество патологических процессов. При слишком большом количестве заболеваний на почве употребления снюса встречались случаи летального исхода.

ВРЕМЯ ЗАДУМАТЬСЯ

Учитывая особенности российского законодательства, повлиять на сложившуюся ситуацию с распространением некурительных табачных смесей среди несовершеннолетних правоохранители не могут. Следовательно, чтобы уберечь подрастающее поколение от ранней никотиновой зависимости, необходимо принимать правовые акты, которые дадут полицейским возможность привлекать к ответственности тех, кто наживается таким неблаговидным образом.

Как рассказал Владимир Логутенок, который представляет Боровский район в Законодательном Собрании Калужской области, он видит в распространении снюсов среди детей и подростков прямую угрозу их здоровью. А потому планирует инициировать обсуждение данной проблемы с региональными парламентариями.

Установить запрет на продажу товара, который не запрещен на территории России, калужским парламентариям вряд ли удастся. Зато у них есть право законотворческой инициативы, с которой они могут выйти на федеральный уровень, убедив коллег из Государственной Думы внести поправки в законодательство и обеспечить тем самым еще одну возможность сберечь здоровье детей.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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