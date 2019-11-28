«Кажется, дождь собирается…»

Руководитель РЭС рассказал о готовности сетей к обледенению.



В последние несколько лет зимний период становится настоящим испытанием для районных электросетей. А вместе с ними и боровчан, которым приходится мириться с отключениями электроэнергии.

Недавно синоптики сообщили об ухудшении погодных условий, которые могут обернуться очередными обледенениями и, как следствие, обрывами. Поэтому чиновники поспешили обратиться к руководству РЭС, чтобы получить достоверную информацию о том, насколько район готов к надвигающимся ледяным дождям.

КТО СТАРОЕ ПОМЯНЕТ...

Активно готовиться к приходу зимы в Боровском районе каждый год начинают чуть ли не с конца августа. Как правило, поселения и муниципальные службы за это время успевают решить все возникающие в ходе работы проблемы, а потому аварии, ставившие под угрозу снабжение жителей теплом, случаются крайне редко.

Не в лучшую сторону в последние годы выделяются лишь районные электросети, по вине которых боровчанам пришлось провести немало времени без электроэнергии минувшей зимой. А учитывая, что сегодня во многих частных домах от наличия тока зависит работа котлов, согревающих помещения, подобные промашки со стороны ресурсоснабжающей организации всегда вызывают бурю абсолютно заслуженных негодований.

Этой осенью ноябрь выдался на удивление мягким, и холода за окном начались только во второй половине месяца. При этом, по словам синоптиков, ожидать, что минусовые температуры установятся до конца зимы нет никаких причин, а в конце ноября вновь пришло потепление. Подобные колебания, когда отметка на термометре в течение дня будет несколько раз пересекать нулевое деление, чреваты выпадением ледяных дождей, которые в 2016-м году стали причиной массовых обрывов ЛЭП по всему Боровскому району.

После этого энергетики заверили, что сделали необходимые выводы и подобного повториться больше не должно. Однако регулярные отключения в последние пару лет доверия РЭС явно не прибавили.

ПРОВЕРКА БОЕМ

Нет ничего удивительного в том, что, услышав прогноз погоды, и жители, и районные власти захотели удостовериться в готовности местных энергетиков к капризам природы.

‒ Отключения, которые в последнее время идут из-за проблем с новыми онлайн- счетчиками ‒ это все мелочи по сравнению с тем, что на нас надвигается. И мне бы очень хотелось знать, готовы ли наши электросети к ледяным дождям, или администрации опять придется бегать по всему поселению по их недосмотру? ‒ прямо поинтересовался глава администрации Ворсина Георгий ГУРЬЯНОВ.

Беспокойство Георгия Ивановича полностью оправдано, особенно учитывая, что его поселению в прошлую зиму от электриков «досталось» особенно сильно. Норму по отключениям на 2019-й год в Ворсине превысили еще в январе, и пройти через подобное испытание второй раз местные жители явно не готовы.

Впрочем, в самом РЭС еще в сентябре докладывали, что все запланированные ремонтные работы были завершены на 80%, а оставшиеся должны успеть доделать до наступления зимы. Примерно то же самое ответил Гурьянову и руководитель районных электросетей Александр АБУБАКИРОВ.

‒ Все намеченные на этот год мероприятия были выполнены, плюс дополнительно была проделана большая работа с обращениями жителей и по линии губернатора, и от министерства энергетики региона. Сейчас к четырем нашим крупным генераторам привезли еще два по сто киловатт и один 500 киловатт. Само собой, мы очень надеемся, что никаких внештатных ситуаций не случится. Но при необходимости будем готовы обеспечить население ресурсом на время, пока будет идти ремонт, ‒ отметил Александр Валерьевич.

Само собой, от капризов природы не застрахован никто, и Абубакиров просто не в силах пообещать, что все линии пройдут проверку ледяным дождем. Тем не менее нельзя отрицать и того факта, что в глазах жителей это станет своеобразным показателем, насколько РЭС в действительности готовы к наступлению холодов и сделали ли они выводы из прошлогодних коллапсов.

Степан ФЕДОРОВ

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