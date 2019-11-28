Туризм в Боровском районе вышел на новый уровень

Сфера туризма уже не первый год остается одной из самых приоритетных в работе администрации Боровского района. За последнее время для развития этого направления было сделано немало, и полюбоваться природой, старинными храмами и яркими фестивалями приезжает много гостей с соседних регионов.

Однако останавливаться на уже достигнутом здесь не собираются и планируют приложить усилия, чтоб Боровск стал интересен и привлекателен в масштабах всей страны.

Некоторые боровчане, услышав о том, что в администрации всерьез планируют развивать туризм на территории района, лишь непонимающе пожимают плечами. В конце концов, муниципалитет не стоит на берегу моря, да еще и под боком многомиллионная Москва с ее более чем насыщенной культурной программой.

Тем не менее здесь тоже есть что предложить иногородним гостям, считает курирующая развитие этой сферы Татьяна БАТАЛОВА. Будучи также депутатом Законодательного Собрания, которое активно поддерживает все инициативы в сфере развития регионального туризма, Татьяна Валентиновна прекрасно представляет, какие тенденции сегодня особенно актуальны в регионе и за его пределами, и знает, на что следует сделать основной упор.

Главными направлениями для боровского туризма остаются паломнический и событийный. Величественные храмы и богатое историческое прошлое давно стали визитной карточкой муниципалитета и одной из самых действенных «приманок» для гостей.

С другой стороны, важно понимать, что эта сфера ограничивает сама себя, и увеличить количество достопримечательностей невозможно при всем желании. А вот фестивали, форумы и соревнования, также интересные большому кругу людей, находятся во власти чиновников, как организаторов и соавторов крупных проектов. Хорошими примерами здесь можно назвать Всероссийский фестиваль Tierra flamenca, ежегодно собирающий любителей латиноамериканских танцев со всей страны и даже из-за рубежа. Или прошедший в этом году гастрономический турнир лучших поваров района «Боровск. Со вкусом», очень тепло встреченный публикой.

Отдельно стоит упомянуть комплекс «Этномир», ставший в сентябре площадкой крупнейшего события международного масштаба - фестиваля «Хлеб, ты - мир». Участие в нем приняли представители более чем 60 стран. Найти аналог этому мероприятию в истории района, да и всей области, просто невозможно, что позволяет говорить о выходе туристического сектора на совершенно новый уровень.

- Нам есть что предложить гостям и что им показать. Однако в будущем нам предстоит немало работы, чтобы организовать все сопутствующие услуги. Туризм - это не просто достопримечательности, это еще и развитая инфраструктура: дороги, кафе, гостиницы. Эти аспекты также необходимо развивать, - акцентировала Баталова.

Хочется отметить, что за последний год туризм в районе действительно сделал большой шаг вперед и сегодня даже самые отъявленные скептики вынуждены признать, что количество различных событий и гостей, желающих их посетить, существенно выросло. И если администрация продолжит активно работать в этом направлении, то через несколько лет у туризма есть все шансы начать приносить муниципалитету серьезную прибыль.

Семен ФРОЛОВ

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